Koch-Show: »Grill den Henssler: Italien-Special«
Challenge. Massimo Sinató, Graciela Cucchiara und Natascha Ochsenknecht fordern Steffen Henssler beim italienischen Kochduell heraus. Der Koch-King überlässt Toni Zaza den Herd und agiert als Mentor, während Moderatorin Laura Wontorra durch den Abend führt und Steffen Henssler sein überraschendes Schauspieldebüt enthüllt. Die Jury bewertet die kulinarischen Kreationen mit italienischem Flair, während alle Beteiligten um den Sieg und eine gute Figur kämpfen.
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