iOS-Neuerung: DIESE geniale Samsung-Funktion gibts jetzt auch beim iPhone

Apple steht offenbar kurz davor, mit dem kommenden iOS-Update ein neues Kapitel für das iPhone aufzuschlagen.

Ein bekanntes Element aus der iPad-Welt soll bald auch auf ausgewählten iPhones nutzbar sein – allerdings nicht ohne gewisse Voraussetzungen. Besonders Nutzerinnen und Nutzer, die ihr Smartphone auch zum Arbeiten einsetzen, könnten davon profitieren.

Neuer Desktop-Modus: iPhone wird zur kleinen Arbeitsstation

Apple plant mit iOS 19 ein neues Feature, das bisher nur auf bestimmten iPads verfügbar war: den sogenannten Stage Manager. Damit soll es künftig möglich sein, mehrere Apps gleichzeitig in frei verschiebbaren Fenstern zu nutzen – ähnlich wie auf einem klassischen Computerbildschirm.

Diese Funktion erinnert stark an Samsung DeX, ein Modus, mit dem Samsung-Smartphones schon seit Jahren produktiver genutzt werden können, wenn sie mit einem externen Bildschirm verbunden werden. Die Funktion von Apple geht in eine vergleichbare Richtung, unterscheidet sich aber im Detail. Wichtig zu wissen: Die Nutzung soll nur dann möglich sein, wenn das iPhone mit einem externen Bildschirm verbunden ist.

Das genau ist der Stage Manager

Der Stage Manager erlaubt es, verschiedene Apps gleichzeitig auf einem größeren Bildschirm zu nutzen, ohne dass man ständig zwischen ihnen hin- und herwechseln muss. Stattdessen können Fenster nebeneinander geöffnet, in der Größe angepasst oder verschoben werden. Das Ganze wirkt wie eine Art „kleiner Schreibtisch“ auf dem iPhone – eine Funktion, die bislang den neueren iPads vorbehalten war. Wer sein iPhone also wie ein kleines Notebook nutzen möchte, könnte durch diese Neuerung einen echten Vorteil haben – etwa beim Arbeiten mit Dokumenten, E-Mails und Kalendern gleichzeitig.

Nur mit USB-C: Welche iPhones unterstützt werden

Eine entscheidende Einschränkung gibt es allerdings: Der Stage Manager wird nur mit iPhones funktionieren, die über einen USB-C-Anschluss verfügen. Damit betrifft das Feature ausschließlich die Modelle ab dem iPhone 15. Ältere Geräte mit Lightning-Anschluss bleiben außen vor. Zwar können viele dieser Geräte schon heute mit einem externen Monitor verbunden werden – allerdings beschränkt sich die Darstellung bisher auf die einfache Spiegelung des Bildschirms. Mit iOS 19 könnten erstmals echte zusätzliche Funktionen auf dem externen Display möglich sein – allerdings nur für neuere Modelle mit dem USB-C-Port.

Auch das iPad erhält neue Funktionen

Parallel zu iOS 19 arbeitet Apple ebenfalls an iPadOS 19. Auch hier bahnen sich Neuerungen an, die das Arbeiten mit dem Gerät erleichtern sollen. Verbindet man ein iPad mit einem Magic Keyboard (eine spezielle Tastatur von Apple), erscheint auf dem Bildschirm eine Menüleiste, die optisch stark an das Mac-Betriebssystem erinnert. Damit werden iPad und Mac optisch und funktional noch ähnlicher. Für Nutzerinnen und Nutzer, die mit dem iPad regelmäßig arbeiten, könnte das eine deutliche Erleichterung sein – vor allem, wenn der Wechsel zwischen den Geräten oft stattfindet.

Dann erscheint iOS 19

Erstmals gezeigt wird iOS 19 am 9. Juni 2025, wenn Apple im Rahmen der jährlichen Entwicklerkonferenz WWDC (World Wide Developers Conference) zur Präsentation lädt. Diese findet in Kalifornien (USA) statt. Noch am selben Tag sollen registrierte Entwicklerinnen und Entwickler die ersten Testversionen ausprobieren können. Das endgültige Update wird – wie jedes Jahr – voraussichtlich im September 2025 für alle unterstützten Geräte zur Verfügung stehen.