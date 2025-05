Promis kochten in der Steiermark - Roberto Blanco flog aus Spanien ein!

Kurt Faist lud erneut zum Promikochen im Vitalhotel Parktherme Bad Radkersburg. Der Schlagersänger ließ es sich nicht nehmen und kam aus Spanien.

Bereits zum sechsten Mal hieß es: Schürzen an und ran an den Herd! Auf Einladung von Hoteldirektorin Claudia Wendner fand das Promikochen von Kurt Faist bereits zum vierten Mal in Folge im Vitalhotel der Parktherme statt.

Michael Konsel und Christoph Fälbl essen lieber, als zu kochen. © Andreas Tischler ×

Unter der Anleitung eines Kochs mit internationaler Erfahrung – unter anderem als Schüler von Wolfgang Puck – zauberten die Promis mit Begeisterung ein kulinarisches Mehrgänge-Menü. Mit dabei waren unter anderem die Opern- und Operettenstars Natalia Ushakova, Zoryana Kushpler, Patricia Nessy, Iva Schell und Thomas Weinhappel, die ehemaligen Skirennläufer Bojan Krizaj und Hans Enn, Fußballlegende Michael Konsel, Schlagerstars wie Natalie Holzner, Silvio Samoni, Fausta Gallelli und die legendäre Jazz Gitti.

Hannes und Claudia Kartnig. © Andreas Tischler ×

Auch bekannte Schauspielgrößen wie Andrea Spatzek, Christoph Fälbl und Hubert Wolf sowie Ex-Sturm-Graz-Präsident Hannes Kartnig griffen voller Elan zum Kochlöffel.

Das Menü im Überblick:

Zweierlei Kichererbsen-Mousse mit marinierten Karotten – kreativ serviert in der Minisektflasche

Weiße Tomatensuppe mit Basilikum-Nockerl und Knusperstange

Cremiges Sorbet von der Isabella-Traube

Gefüllte Hühnerbrust auf aromatischem Erdäpfelgratin mit glasiertem Pak Choi

Steirische Eisknödel mit Rhabarber und gerösteten Kürbiskernen

Lydia Kelovits, Beatrice Turin und Natalie Holzner. © Andreas Tischler ×

Musik-Stars

Musikalisch wurde der Abend ebenso hochkarätig begleitet: Zwischen den Gängen sorgten unter anderem Natalia Ushakova und Thomas Weinhappel, „The Voice of Germany“-Finalistin Emely Myles, Starsaxophonist Andrew Young aus Liverpool, Iva Schell und die italienische Sängerin Fausta Gallelli für Höhepunkte.

Iva Schell, Kurt Faist und Natalia Ushakova. © Andreas Tischler ×

Die Stimmung war ausgelassen, das Ambiente stilvoll, die Gäste begeistert. Roberto Blanco reiste sogar extra aus Spanien an, um hier dabei sein zu können.