Der Erdkern ist rund 2.900 Kilometer von der Oberfläche entfernt. Jetzt liefern Lavakristalle eines Vulkans auf Hawaii überraschende Hinweise darauf, was dort unten verborgen ist.

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Keine Bohrung der Menschheit reicht auch nur annähernd bis zum Erdkern. Doch ausgerechnet ein Vulkan könnte Material aus den tiefsten Regionen unseres Planeten nach oben transportieren. Forscher haben auf Hawaii ungewöhnliche Kohlenstoffwerte in vulkanischem Gestein entdeckt. Diese könnten auf Kohlenstoff aus dem Erdkern hindeuten.

Vulkan liefert Hinweise aus extremer Tiefe

Ein internationales Forschungsteam untersuchte Gesteinsproben des Kīlauea auf Hawaii. Dabei stießen die Wissenschaftler auf Kohlenstoff, dessen Isotopenzusammensetzung deutlich von typischen Werten im Erdmantel abweicht.

Der Erdkern ist rund 2.900 Kilometer von der Oberfläche entfernt. © Getty Images

Die Forscher vermuten, dass dieser Kohlenstoff ursprünglich aus dem metallischen Erdkern stammt. Über sogenannte Mantelplumes – gewaltige Aufströmungen heißen Gesteins im Erdinneren – könnte er bis in die Nähe der Erdoberfläche gelangen.

Der Kīlauea sitzt über einer solchen Aufstiegszone. Die vulkanischen Prozesse könnten damit einen seltenen Einblick in die chemische Zusammensetzung des tiefsten Erdinneren ermöglichen.

Kristalle konservieren uralte Magma-Spuren

Besonders wertvoll für die Untersuchung waren winzige Einschlüsse in Olivinkristallen. Das Mineral kann kleine Magmatröpfchen einschließen und konservieren, bevor gelöste Gase entweichen.

Die Wissenschaftler untersuchten darin das Verhältnis der Kohlenstoff-Isotope 12 und 13. Die Messungen zeigten auffällige Werte: Während Proben aus anderen Bereichen Hawaiis typische Mantelwerte aufwiesen, enthielten Proben direkt über dem Zentrum der Aufstiegszone deutlich schwereren Kohlenstoff.

Diese Zusammensetzung könnte auf eine Quelle tief im Erdinneren hindeuten.

Kohlenstoff aus Meteoriten könnte im Erdkern stecken

Die Studie liefert auch Hinweise darauf, woher der Kohlenstoff unseres Planeten ursprünglich stammen könnte. Demnach dürfte ein großer Teil aus kohlenstoffreichen Meteoriten kommen, die aus den äußeren Regionen des frühen Sonnensystems stammten.

© Getty Images

Bei der Entstehung der Erde sank ein Großteil des Kohlenstoffs offenbar in den metallischen Kern ab. Dort verbindet er sich bevorzugt mit Eisen.

Spätere Einschläge könnten zusätzlich Kohlenstoff in den Erdmantel gebracht haben. Auch der Einschlag des Himmelskörpers Theia, aus dem nach heutiger Theorie der Mond entstand, könnte eine Rolle gespielt haben.

Noch kein endgültiger Beweis

So spektakulär die Entdeckung ist: Dass der Kohlenstoff tatsächlich aus dem Erdkern stammt, ist noch nicht zweifelsfrei bewiesen. Die Messwerte lassen auch andere mögliche Quellen im tiefen Erdinneren zu.

Die Forscher selbst mahnen deshalb zur Vorsicht und fordern weitere Untersuchungen. Sollten sich die Ergebnisse bestätigen, könnten Vulkane tatsächlich winzige Spuren aus dem metallischen Herzen unseres Planeten an die Oberfläche transportieren.