Bei der vorgezogenen Parlamentswahl in Spanien zeichnet sich eine höhere Wahlbeteiligung ab als bei der vorangegangenen Abstimmung. Ein Rechtsruck könnte das Ende der achtjährigen Amtszeit des linksgerichteten Regierungschefs Pedro Sánchez bedeuten.

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Bis 14.00 Uhr gaben nach Angaben des Innenministeriums am Sonntag 45,5 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Bei der Wahl im Juli 2023 waren es zum selben Zeitpunkt 40,5 Prozent. Ministerpräsident Pedro Sanchez hofft auf eine hohe Wahlbeteiligung, da er sich davon eine Mehrheit für das linke Lager verspricht.

Fast alle Umfragen vor der Wahl deuteten auf einen Regierungswechsel hin. Die konservative Volkspartei (PP) und die rechtsextreme Vox könnten demnach gemeinsam die Schwelle von 176 Sitzen überschreiten, die für eine Mehrheit im Unterhaus erforderlich ist. Es wäre eine Zäsur in der spanischen Geschichte: Erstmals seit dem Tod von Diktator Francisco Franco im Jahr 1975 könnte wieder eine Rechtsaußen-Partei in der Zentralregierung in Madrid mitregieren. Bei der Wahl im Sommer 2023 hatte die PP die meisten Stimmen erhalten. Sie sicherte sich jedoch nicht genügend parlamentarische Unterstützung für eine Regierungsbildung. Die Wahlbeteiligung lag am Ende bei 66,6 Prozent.

Der seit 2018 regierende Ministerpräsident Sánchez, einer der wenigen linken Regierungschefs in Europa, hofft aber auf eine Überraschung: Seine sozialdemokratisch ausgerichtete Sozialistische Partei (PSOE) hatte zuletzt in Umfragen zulegen können und war an die in Führung liegende PP von Oppositionsführer Alberto Nuñez Feijoo herangerückt.

Alberto Nuñez Feijoo hatte in den Umfragen die Nase vorne. © IMAGO/Anadolu Agency

Allerdings schwächelten die linksalternativen Parteien, mit denen Sánchez derzeit eine Minderheitsregierung führt. Vox dagegen - laut Umfragen hinter PP und PSOE auf dem dritten Platz - könnte zahlreiche Abgeordnete hinzugewinnen.

Sánchez zog Parlamentswahlen wegen Streit um Wohnungspolitik vor

Sánchez hatte die eigentlich erst im Sommer 2027 fälligen Parlamentswahlen im Streit um die Wohnungspolitik vorgezogen. Der 54-jährige Ministerpräsident hoffte mit dem Schritt, linke Wähler mobilisieren zu können. Im Wahlkampf hat Sánchez nicht nur vor einer künftigen rechts-ultrarechten Regierung gewarnt, sondern auch auf das starke Wirtschaftswachstum im Land verwiesen. Spanien ist unter den großen Ländern der Eurozone das mit dem stärksten Wirtschaftswachstum.

Doch die anhaltenden Probleme am Wohnungsmarkt, steigende Preise und eine Reihe von Korruptionsskandalen haben dem Ansehen des Sozialisten geschadet. Hinzu kamen in diesem Jahr zwei verheerende Zugsunglücke mit insgesamt 115 Toten und die Migrationskrise in der spanischen Exklave Ceuta in Nordafrika.

Die Parlamentswahlen der viertgrößten Volkswirtschaft der Eurozone könnten eine Signalwirkung auch auf das kommende Jahr haben. Dann stehen Wahlen in Frankreich, Italien und Polen an, welche die Kräfteverhältnisse in der Europäischen Union verschieben könnten.