Kein Sieger im Innviertel! Die SV Ried und der TSV Hartberg lieferten sich am Sonntag ein intensives Duell, blieben vor dem Tor aber glücklos. Trotz Chancen auf beiden Seiten fiel n der Oberösterreichischen Arena kein Treffer.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Hausherren erwischten einen aktiven Start und setzten die Hartberger früh unter Druck. Doch auch die Gäste fanden schnell ins Spiel und kamen zu gefährlichen Möglichkeiten. Die größte Chance der Anfangsphase gehörte den Oststeirern: Marco Hoffmann tauchte nach einem Zuspiel von Oliver Lukic vor dem Tor auf, sein Abschluss klatschte in der 19. Minute allerdings nur an die linke Stange. Auch Nikolaus Feldhofer konnte den Abpraller nicht verwerten.

Ried hielt dagegen, fand aber ebenfalls keinen Weg ins Tor. Beide Mannschaften suchten immer wieder den Weg nach vorne, im entscheidenden Moment fehlte jedoch die Präzision. So blieb es trotz einiger guter Ansätze auf beiden Seiten bis zum Schlusspfiff torlos.

Damit mussten sich die Tabellennachbarn mit jeweils einem Punkt begnügen. Ried konnte den jüngsten Erfolg beim WAC nicht mit dem nächsten Sieg bestätigen, Hartberg verpasste nach der Niederlage gegen den LASK die Rückkehr auf die Siegerstraße. Im Kampf um die Meistergruppe blieb das Rennen damit weiter spannend.