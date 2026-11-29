Xaver Schlager zaubert beim 3:2 von Nottingham Forest gegen Chelsea. Dafür gab's die Note 9 – und einen Golfvergleich von Jamie Redknapp.

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Xaver Schlager spielt Fußball, Ex-Liverpoolstar Jamie Redknapp denkt an Golf. Beim 3:2-Heimsieg von Nottingham Forest gegen Chelsea am Freitag legte der ÖFB-Star mit einem traumhaften Lupfer das 3:1 durch Morgan Gibbs-White auf (73.). England ist entzückt und der Sky-Experte geriet ins Schwärmen.

Neun für Schlager, acht für den Doppelpacker

Auf diesem nassen Rasen muss man den Ball erst einmal so fein dosieren. Redknapp lobt schon Schlagers ersten Kontakt, vermutet, dass Chelseas Tormann Emiliano Martínez mit einem Schuss rechnet – und landet beim Golf: "Fast wie ein Schlag aus dem Golfbunker."

Solche Bälle traut Redknapp nur wenigen zu. Glenn Hoddle etwa, Englands früherem Spielmacher. Über Schlagers Vorlage sagt er: "Einer der besten Pässe, die ich seit sehr, sehr langer Zeit gesehen habe."

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Selbst der Doppelpacker muss sich hinten anstellen

Gibbs-White hatte am Ende zwei Tore auf dem Konto (51./Elfer, 73.), Schlager die bessere Note. Neun von zehn gab ihm die BBC, dem Doppelpacker acht. Reporter Nizaar Kinsella schwärmte von einem "wunderbaren Pass durch ein Nadelöhr".

Für die Neun zählte aber auch, was Schlager vor und nach diesem Pass leistete. Schon früh nahm er den Londonern die Bälle in ihrer eigenen Hälfte ab. Als Chelsea später auf den Ausgleich drängte, hielt er vor der Forest-Abwehr dagegen.

Gemeinsam jubeln: Xaver Schlager und James McAtee feiern den Sieg gegen Chelsea. © NurPhoto via Getty Images

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Das Lob reicht bis zur Trainerbank

Redknapp sah in Schlager und James McAtee die besten Mittelfeldspieler des Abends – und in ihrer gemeinsamen Aufstellung eine starke Entscheidung von Oliver Glasner. "Sie haben das Spiel kontrolliert."

Die Mannschaft legte die nötigen Kilometer dazu zurück: Laut Glasner waren es rund sechs mehr als bei Chelsea. "Unsere Fitness wird besser", sagte der Trainer. "Die Intensität unseres Pressings in der ersten Hälfte war großartig."

Oliver Glasner gibt die Richtung vor: Der Forest-Trainer beim Duell mit Chelsea. © APA/AFP/DARREN STAPLES

So hatte sich Schlager England vorgestellt

Nach den Heimsiegen gegen Manchester City und Chelsea hätte Glasner gern jeden Spieltag als Abendvorstellung: freitags oder samstags, scherzte er.

Genau solche Abende hatte sich Schlager von England versprochen. "Freitagabend, ein bisschen Regen, eine gute Atmosphäre. Das ist England", sagte er bei USA Sports. "Deshalb wollte ich in der Premier League spielen."

Jetzt muss Forest auch auswärts liefern

Der Sieg brachte Forest mit zwölf Punkten auf Platz 14 und drei Zähler vor die Abstiegszone. Glasner reicht das noch nicht: "Zwölf Punkte aus zwölf Spielen sind immer noch nicht genug."

Am Mittwoch (20.30 Uhr) geht es zu Hull City. Auswärts hat Forest noch einiges aufzuholen: In sechs Ligaspielen gelang bisher nur ein Sieg. Am Samstag kommt Brighton an den City Ground.