Sechs ÖSV-Adler schaffen bei schwierigen Windbedingungen den Sprung in den Bewerb. Stephan Embacher ist als Fünfter der beste Österreicher.

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Für Raffael Zimmermann war in Ruka nach einem Sprung Schluss. Der 22-Jährige belegte am Sonntag in der Qualifikation Rang 56 und verpasste damit den Einzug unter die besten 50 (im Sport24-Liveticker). Der Wind hatte den Beginn der Qualifikation um eine halbe Stunde verzögert. Die Nordischen Kombinierer konnten ihren Sprungdurchgang unter diesen Bedingungen gar nicht austragen.

Embacher führt sechs ÖSV-Adler an

Stephan Embacher war als Fünfter der stärkste ÖSV-Adler. Stefan Kraft wurde Achter, Daniel Tschofenig Zehnter. Auch Jan Hörl (11.), Maximilian Ortner (14.) und Clemens Aigner (18.) kamen unter die besten 20.

Embacher hatte am Samstag mit Sprüngen auf 145 und 143 Meter bereits seinen zweiten Weltcupsieg des Winters gefeiert. Der 20-Jährige setzte sich mit 304,8 Punkten vor Sandro Hauswirth und Marius Lindvik durch. Für den Schweizer war es der erste Podestplatz im Weltcup.

Lindvik fliegt auf 146 Meter

Lindvik gewann am Sonntag wie schon am Freitag die Qualifikation. Der Norweger kam auf 146 Meter und 157,7 Punkte. Landsmann Halvor Egner Granerud fehlten 8,3 Punkte auf den Sieger. Das zweite Einzelspringen in Ruka ist für 14.20 Uhr angesetzt.