Starker Wind verhindert das Springen in Ruka. Für die Entscheidung im Massenstart zählt deshalb ein Sprung vom Freitag.

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Thomas Rettenegger belegte beim windgeprägten Massenstart in Ruka Platz sieben.

Nur Jens Luraas Oftebro stand Stefan Rettenegger am Sonntag beim zweiten Sieg innerhalb von zwei Tagen im Weg. Der Salzburger wurde im Massenstart von Ruka Zweiter hinter dem Norweger und vor dem Deutschen Julian Schmid. Am Samstag hatte Rettenegger seinen ersten Weltcupsieg gefeiert.

"Es war wieder ein cooler Tag für mich heute. Ich wäre schon sehr gerne gesprungen. Aber zweiter Platz, da darf man sich überhaupt nicht beschweren", erklärte der 24-Jährige. Für ihn war es bereits der achte zweite Platz im Weltcup.

Freitags-Sprung zählt für Sonntag

Nach dem Langlauf über zehn Kilometer machte der starke Wind eine Austragung des Springens unmöglich. Deshalb wurde der provisorische Wertungsdurchgang vom Freitag für die Sprungwertung herangezogen.

Dort lagen Oftebro und Rettenegger praktisch gleichauf. Den Ausschlag gab die bessere Laufleistung des Norwegers: Rettenegger hatte die Loipe als Achter mit 4,4 Sekunden Rückstand auf Oftebro beendet.

Fabio Obermeyr war sogar bis auf sechs Zehntelsekunden an die Bestzeit des Norwegers herangekommen und hatte die zweitbeste Laufzeit erzielt. Im Endergebnis belegte Thomas Rettenegger Platz sieben, Johannes Lamparter wurde Achter.

Rettenegger auch im Gesamtweltcup Zweiter

Mit einem Sieg, einem zweiten und einem fünften Platz reist Stefan Rettenegger aus Finnland ab. "Das ist echt ein Megastart in die Saison. Ich bin Zweiter im Gesamtweltcup. Ich freue mich schon auf Trondheim", sagte der Pongauer.

Die Weltcupführung hält Oftebro, der in Ruka neben seinem Sonntagssieg zwei zweite Plätze holte. Am kommenden Weltcupwochenende in Trondheim steigen auch die Frauen in die Saison ein.