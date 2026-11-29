Kein Startelf-Comeback, nicht einmal ein Joker-Einsatz. David Alaba muss bei Udinese Calcio weiter Geduld beweisen. Beim 1:0-Heimsieg gegen Fiorentina stand der ÖFB-Kapitän zwar im Kader, blieb beim Schlusspfiff aber ohne Einsatzminuten.

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Für David Alaba geht das Warten weiter! Beim Serie-A-Duell zwischen Udinese und Fiorentina musste der österreichische Abwehrchef erneut auf seine Chance hoffen. Trainer Paolo Zanetti setzte in der Startelf auf andere Kräfte, Alaba nahm zunächst auf der Ersatzbank Platz.

Dabei hatte sich der Wiener nach seinem verletzungsbedingten Ausfall zuletzt wieder herangekämpft. Nach seinem ersten Startelfeinsatz gegen Lecce vor der Länderspielpause Ende Oktober hatte ihn eine neuerliche Verletzung zurückgeworfen. Erst in der Vorwoche feierte er gegen Bologna als Joker sein Comeback. Wenn auch nur als Kurzeinsatz.

Die italienischen Medien hatten bereits vor dem Anpfiff berichtet, dass Alaba noch nicht für die vollen 90 Minuten bereit sei. Entsprechend vorsichtig agierte auch Udinese-Coach Zanetti. Gegen Fiorentina setzte er auf eine andere Defensivbesetzung – für den Österreicher blieb nur die Bank.

Wichtiger Sieg im Abstiegskampf

Sportlich erwischte Udinese dennoch einen Traumstart: Sandi Lovrić brachte die Gastgeber bereits in der achten Minute nach Vorarbeit von Nicolò Zaniolo in Führung. Der Treffer sollte zugleich das Goldtor des Nachmittags bleiben. Udinese hatte weitere gute Möglichkeiten, Fiorentina fand nur schwer ins Spiel. Auch der verletzungsbedingte Ausfall von Torhüter David de Gea kurz vor der Pause machte die Aufgabe für die Gäste nicht leichter.

Udinese hält nach dem 1:0 nun bei neun Punkten und zieht damit mit Fiorentina gleich. Für Alaba bleibt hingegen nur die nächste Warteschleife: Auch beim wichtigen Heimsieg kam der ÖFB-Star nicht zum Einsatz.