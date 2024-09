× Pizzera liefert Freundschaftsbuch zum Kult-Podcast „Hawi D’Ehre“

Der Podcast "Hawi D’Ehre" von Paul Pizzera, Gabi Hiller und Philipp Hansa ist Kult. Jetzt bringt man dazu „Das unschlagbare Freundschaftsbuch“.

Mit seinen Hits im Duett mit Otto Jaus stürmt Paul Pizzera seit Jahren die Charts. Auch mit seinen beiden Büchern „Der hippokratische Neid “ (2020) und „Der König der Möwen“ schaffte er es auf Platz eins der Bestsellerlisten. Jetzt kommt der dritte Streich: am 18. Oktober liefert Pizzera „Das unschlagbare Freundschaftsbuch“ zu seinem Kult-Podcast „Hawi D’Ehre“ mit den Ö3-Stars Gabi Hiller und Philipp Hansa.

Die 96 abwechslungsreich gestalteten Seiten bieten viel Platz zum Eintragen lustiger Details, für Fotos vom letzten wilden Festl und sind eine bleibende Erinnerung an alle deine Lieblingsmenschen. Wie im Podcast ist da für jeden etwas dabei: Leicht bekömmlich, manchmal ein bisserl pikant, immer unterhaltsam! Darin findet man sich auf jeden Fall wieder, ob Hawi-Ultra oder Podcast-Laie. Ein Erinnerungsbuch für alle Hawis und die, die es noch werden wollen.

Pizzera, Hiller und Hansa liefern dazu Stickerbogen mit exklusiv gestalteten Hawi-Pickerln, die auch die Seiten füllen, und natürlich: viele neue Fotos der drei Hawi-Hosts!Dazu erzählen sie außerdem, was Freundschaft für sie bedeutet, und füllen sogar die Fragen selbst aus. So kontert Pizzera der Frage "Hattet ihr früher auch Freundschaftsbücher?" wie folgt. „Ja, das weiß ich noch genau. Das war so ein rostfarbenes Freundschaftsbuch. Ich wollte Schauspieler, Skispringer oder Fußballer werden. Und ich musste mich sehr überwinden, es den Mädels zu geben, auf die ich gestanden bin.“