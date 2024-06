So cool rockten sich AUT of ORDA fit für‘s Nova Rock

Vor dem Mega-Gig am Nova Rock Festival lieferten AUT of ORDA ein sensationelles Mini-Konzert in Wien.

Am Freitag zünden AUT of ORDA, die „Supergroup“ von Paul Pizzera, Christopher Seiler und Starproduzent Daniel Fellner, ihr Hitfeuerwerk am Nova Rock Festival. Dafür spielte man sich nun mit einem coolen Club-Gig in der Wiener SimmCity warm. oe24 war beim schweißtreibenden Austropop-Kracher live dabei.

AUT of ORDA in der SimmCity © Zeidler ×

„Wir sind fit fürs Nova und haben dafür auch das Programm etwas rockiger gestaltet!“ Schon backstage gab man in der Wiener SimmCity die Direktiven vor und hielt dann unter dem Motto „Wir werden uns bermühen, dass wir des richtig verschei**en“ 75 Minuten lang Wort.

AUT of ORDA in der SimmCity © Zeidler ×

"Das Empörium schlägt zurück"

600 Fans, darunter auch Seilers-Kollege Bernhard Speer, der in der ersten Reihe headbangend mitrockte, feierten vom Opener „Wigl Wogl“, bei dem Pizzera jede Menge Handys für Selfies absammelte, bis zur Zugabe „Das Empörium schlägt zurück“ die coolste Party des Austropop.

AUT of ORDA in der SimmCity © Zeidler ×

Die Show, bei der man in lässigen AUT of ORDA Fussball-Trikots mit der Rückennummer 69 über die Bühne tobe und auch wieder ein Medley aus Seiler und Speer Klassikern wie „Ham kummst“ mit den Hits von Pizzer & Jaus a‘la a’la „Eine ins Leben“ zu einem spannendem Smash-Up-Medley paarte, wurde seit dem Tourstart in Linz (18. April) sogar musikalisch noch etwas verfeinert. Begleitet von einer von fünf-Mann-Band mit gleich zwei Schlagzeugern („Wir haben mehr Drummer als Songs.“) lieferte man neben Chart-Hits wie „Mi Amor“, „Fix net norma“ oder dem aktuellen Polit-Aufreger „Life’s A Party“ auch ein cooles 90er Medley rund um den Bomfunk Mc‘s Klassiker „Freestyler“, den Seiler mit den Worten „Das erinnert mich an mein Kinderzimmer und die Porno Heftl“ ankündigte.

AUT of ORDA in der SimmCity © Zeidler ×

„Das ist das Stretching vor dem Champions League Finale,“ erklärte Pizzera die relativ kurz eingeschobene Show backstage im oe24-Interview.

oe24-Zeidler mit AUT of ORDA © Zeidler ×

Der Sieg am Nova scheint ihnen nach diesem triumphalen Wien-Warm-Up am Freitag in Nickelsdorf mehr als sicher!