× AUT of ORDA: jetzt kommt das Signa Video

Im Februar ersteigerte Paul Pizzera eine „anständige“ Fußmatte“ aus dem Nachlass von Singa. Jetzt macht er sie zum Video-Star. Am Freitag kommt der neue Pop-Polit-Song "Life’s A Party“ von AUT of ORDA.

"Da SIGNA dabei, dat is prima! Am Freitag kommt "Life's a Party“. Der käufliche Tonträger über käufliche Anzugträger.“ Paul Pizzera kündigt auf Facebook den nächsten Coup seiner „Sugergoup“ AUT of ORDA im Zusammenspiel mit Christopher Seiler und Star-Produzent Daniel Fellner an. Mit dem brisanten Pop-Polit-Song "Life’s A Party“ nimmt man die großen Polit-Affären - von Sebastian Kurz („Kriegst eh alles was du brauchst“) über Thomas Schmid („Hure der Reichen“) bis René Benko - auf's Korn. „Wir sind einerseits dankbar, dass das nichts an Aktualität verliert, andererseits natürlich auch traurig, dass es weiterhin so ist. Da schlagen zwei Herzen in unserer Brust.“

Das sind die Tourdaten von AUT of ORDA:

12. Juni, Wien Simm City

14. Juni, Nova Rock

29. Juni, Pichl bei Wels Open Air Gelände

17.August, Fürstenfeld, Open Air

5 . Dezember, Wien, Gasometer

Jetzt kommt der Korruptions-Hit auch als witziges Video. Dafür hat Pizzera ja sogar eine „anständige“ Fußmatte“ aus dem Nachlass von Singa ersteigert. „Diese Auktion war unglaublich. Wie am Jahrmarkt. Da wurde Prosecco getrunken und gefeiert.“

Pizzera mit seiner Signa Fußmatte (o.) und im neuen Video (u.)

Natürlich wird der blaue Teppich auch im Video zu sehen sein. „Da ich weiß, was Pauli für den Teppich gezahlt hat, müssen wir das Video drehen. Alleine aus budgetären Gründen“ schmunzelt Seiler. Für Pizzera war sowohl der Kauf als auch die Verwendung im Video eine klare Sache: „Da das die größte Pleite der Geschichte der Republik Österreich ist, wollte ich mir schon ein Stück Korruptions-Geschichte kaufen.“

Am12. Juni rocken AUT of ORDA damit in der Wiener SimmCity am 14. Juni stoppt man beim Nova Rock.

Das ist der brisante Text von „Life’s A Party“:

Im Cadillac zum Privatjet und ab nach San Tropez.

Die Lady hätt gern an Moet, scheiss an i spend ja eh

Da lila Schein, weiße Line, da Wörthersee türkis.

Ich kleid mich ein in Philipp Plein der schlichte Pöbel nicht

Die Hautevolle am blauen See, Gaston gibt eine Party

Da Andi singt und i verschwind aufs Heisl weil ma fad ist.

I hob den Rene gern und es do unten es hobts nix.

Bleats wengam Kika und dem Leiner, hobts ja eh an Möbelix.

Zum Cryptobro

Zum CEO

Im Vorteil ist wer leasen kann.

Eure Armut kotzt uns an.

Life’s a Party, von Wien bis Abu Dhabi

JA ja ja ja

Life’s a Party, was du gern hättest, ja des hab i

Ja ja ja ja

Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich halte das alles nicht mehr aus.

Wer spricht denn da? Aso du, ah, kriegst eh alles was du brauchst.

Die Escortbitch am Nebensitz, die meinen Hoden bändigt

wird rumgereicht im Freundeskreis, denn wir sind bodenständig.

Die (Er-)Volkspartei hat Koks dabei für all die dummen Gfriesa.

Wir feiern hart mit Wirecard im schiefen Turm von Visa.

Wos intressiert uns wos ma wird, wir leben im hier und heute.

Was morgen ist ist ungewiss, und trifft die kleinen Leute.

Da Rene hot mi gern und es do unten es hobts nix.

Bleats wenig da Miete und da Steuer aber rauchts die teian Tschick.

Immobilieninvestitionen, wir vermieten wo wir nie wohnen.

Damit du niemals nie vergisst, dass du die Hure von den Reichen bist

Life’s a Party, von Wien bis Abu DhabiJA ja ja jaLife’s a Party, was du gern hättest, ja des hab iJa ja ja jaLife’s a PartyNanananananaaaaaaa