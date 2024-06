× Nova Rock startet mit Green Day und Hollywood-Alarm

Ab heute rocken wieder 200.000 Fans in Nickelsdorf ab. Green Day, Billy Talent und Dogstar, die Band von Hollywood-Ikone Keanu Reeves, sind die ersten Topstars am Nova Rock.

Rock, Bier und knöcheltiefer Gatsch – das sind ja seit Jahren die Zutaten für das Nova Rock Festival. Heuer sollte es für über 200.000 Fans zumindest keine Schlammschlacht geben. Trotz Regen zu Wochenbeginn sind die Pannonia Fields vorwiegenden trocken. „Ich freu mich echt für die Leute draußen. Nach den letzten zwei Jahren zu Beginn des Festivals haben sie sich das mehr als verdient“ freut sich Veranstalter Ewald Tatar über das perfekte Festival-Wetter.

© APA/Oczeret ×

© novarock.at ×

Das ist das Line-Up vom 13. Juni:

Blue Stage:

13.30 – 13.55 Hot Milk

14.15 – 14.45 Silverstein

15.10 – 15.55 Donots

16.20 – 17.10 The Interrupters

17.40 – 18.40 Dogstar

19.10 – 20.10 Jane’s Addiction

20.40 – 21.50 Billy Talent

22.30 – 00.50 Green Day

Red Stage:

14.30 – 15.00 Hanabie.

15.30 – 16.05 Alien Weapony

16.35 – 17.25 Asinhell

17.55 – 19.00 Kerry King

19.30 – 20.40 Palaye Royale

21.15 – 22.30 Corey Taylor

23.00 – 00.15 Gloryhammer

00.45 – 01.45 The Sisters of Mercy

Heute zum Eröffnungs-Tag könnte es freilich noch ein paar Tropfen geben. Bis Sonntag sind dann angenehme Temperaturen bis 26 Grad angesagt. Und sogar ein paar Sonnenstrahlen. Das große Rock-Feuerwerk ja sowieso. Schon heute gibt’s mit Green Day, Billy Talent und Sliknot-Star Corey Taylor die ersten großen Kracher. Dazu gleich Hollywood-Alarm: bei Dogstar greift ja niemand geringerer als Matrix-Legende Keanu Reeves zum Bass.

© Getty Images ×

© Getty Images ×

Keanu Reeves (o.) und Kerry King (u.) rocken am Nova.

© Getty Images ×

Um 13.30 Uhr startet das britische Rock-Duo Hot Milk den über 12-stündigen Musik-Reigen, bei dem auch Slayer Star Kerry King mit seinem allerersten Solo-Auftritt auf heimischen Boden, Jane’s Addiction und die ewigen Legenden von Sisters Of Mercy (Temple Of Love) Akzente setzen wollen.

© Getty Images ×

© Getty Images ×



Green Day ja sowieso: bei der brandneuen fast zweieinhalbstündigen Show "Saviors" hat man zuletzt ja sogar die beiden Kultalben "Dookie" (1994) und "American Idiot" (2004) rund um 50-Millionenfach verkaufte Welthits wie "When I Come Around", "Boulevard of Broken Dreams" oder "Wake Me Up When September Ends" in kompletter Länge angestimmt. Dazu gibt‘s natürlich das berühmte Blitzkrieg Pop Intro mit dem besoffenen Bunny auf der Bühne, von Feuersalven begleitete Party-Hits wie "Good Riddance" und viel Publikums-Beteiligung: zu "Know Your Enemy" will man ja auch im Burgenland wieder einen Fan auf die Bühne holen.

© zeidler ×

Morgen: AUT of ORDA (o.), Samstag: Måneskin (u.)

© oe24 ×

Morgen Freitag folgen u.a. Avenged Sevenfold, AUT Of ORDA und die kultige Late-Night-Show von Komiker Otto mit seinen Friesenjungs. Am Samstag gibt’s die volle Hit-Dröhnung mit u.a. Alice Cooper, Avril Lavigne und den ESC-Helden von Måneskin, ehe am Sonntag, wo nur mehr die Blue Stage bespielt wird, Babymetal, Dropkick Murpkys und Bring Me The Horizon das Grande Finale setzen.

© TZÖ ×

2025 geht das Nova Rock dann vom 12. bis zum 14. Juni über die Bühne. Wohl mit Slipknot als Headliner, die wurden ja bereits für Rock im Park und Rock am Ring bestätigt.