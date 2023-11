× ÖSTERREICH holt die Smashing Pumpkins nach Wien

Am 24. Juni steigt eines der Konzert-Highlights des Jahres: ÖSTERREICH bringt die Smashing Pumpkins in die Stadthalle. Im Vorprogramm sind Interpol dabei. Ab Morgen 10 Uhr gibt’s die Tickets!

Zwei Grammys, über 30 Millionen verkaufte CDs und mit „Mellon Collie and the Infinite Sadness“ eines der wegweisendsten Alben der 90er Jahre - The Smashing Pumpkins zählen unumstritten zu den wichtigsten und spannendsten Bands der jüngeren Musikgeschichte. Jetzt spielen Billy Corgan und Co. endlich wieder in Wien auf. Am 24. Juni holt ÖSTERREICH die Smashing Pumpkins in die Stadthalle und das gleich in einem spannenden Doppelpack mit den Kult-Rockern von Interpol. Die Tickets für den Konzert-Hit gibt’s schon Morgen, Mittwoch um 10 Uhr bei oeticket und ticket24.at

1988 in Chicago gegründet, lieferten die “Pumpkins“ 1991 mit den Debut „Gish“ eine psychedelisch angehauchte Alternative zu Nirvana. 1995 folgte der 7-Millionenfach verkaufte und für 7 Grammys nominierte Meilenstein „Mellon Collie and the Infinite Sadness“ mit dem man 1996 im Museumsquartier auch das Österreich-Debut feierte. Im Jahr 2000 zog man mit dem als Gratis-Download angebotenen Werk „Machina II/The Friends & Enemies of Modern Music“, einer 129 Konzerte umfassenden Tournee und einem vier-einhalb-stündigen (!) Abschiedskonzert den Schlussstrich. Corgan gründete die Zweitband Zwan und versuchte sich als Autor („Blinking with Fists“) 2007 ließ er die Pumpkins wieder aufleben. Neustart mit der CD „Zeitgeist“ in dezimierte Besetzung: Für die „Shiny And Oh So Bright Tour“ (2018) kehrte Gitarrist James Iha dann doch wieder zurück.

2019 gab’s das bislang letzte Austro-Konzert am Nova Rock. Im Mai 2023 den dritten Teil der Rockoper „Atum“ und erst vor drei Wochen den Ausstieg von Gitarrist Jeff Schroeder. In Wien wird man somit als Trio aufspielen. Mit dem goßen Hit-Programm rund um Klassiker wie „Bullet With Butterfly Wings“, „Disarm“ oder „Tonight, Tonight“

Cool: Im Vorprogramm zünden Interpol die neue "The Other Side of Make-Believe"-Show und Hits wie „Slow Hands“.