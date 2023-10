Dave Stewart: neue Hits vor ÖSTERREICH-Konzert

Beim ÖSTERERICH-Konzert im Wiener Konzerthaus liefert Dave Stewart am 25. November die Hits der Eurythmics. Als Einstimmung gibt’s diese Woche die CD und den Film ''Who To You Love''.

Am 25. November rockt Dave Stewart beim seinem ÖSTERREICH-Konzert im Wiener Konzerthaus unter dem Motto ‘Sweet Dreams 40th Anniversary Tour’’ die größten Hits seiner Eurythmics. Als Einstimmung liefert er schon am Freitag (20. Oktober) die CD „Who To You Love“ mit seiner neuen Band The Time Experience Project. “Die Songs auf diesem Album drehen sich um die flüchtige Natur der Zeit, wie sie sich je nach Geisteszustand zu beschleunigen oder zu verlangsamen scheint“, erklärte das 10 Song starke, wie eine Rock-Oper angelegt Werk rund um die Vorab-Single „Brings Me Home“

Film. Die neuen Songs von "Who To You Love" werden auch von einem Kurzfilm begleitet, der am 19. Oktober beim Filmfestival in Rom seine Weltpremiere feiert. „Der Kurzfilm dreht sich um eine Figur, die mit Angst und Einsamkeit zu kämpfen hat, was sich sowohl in der Musik als auch in den Handlungen des Protagonisten widerspiegelt“, sagte Stewart, der das Video schrieb und neben der italienischen Aktrice Greta Scarano auch die Hauptrolle spielt.