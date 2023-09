Dave Stewart: Ticket-Run auf ÖSTERREICH-Konzert

Um 12 Uhr startet der Vorverkauf für eine der größten Konzert-Hits im Herbst: Dave Stewart liefert am 25. November die von ÖSTERREICH präsentiert ÖSTERREICH ''Sweet Dreams 40th Anniversary Tour''

Am 25. November holt ÖSTERREICH Eurythmics-Mastermind Dave Stewart nach Wien. Im Konzerthaus wird die karriereumspannende Hit-Show “Sweet Dreams 40th Anniversary Tour“ gezündet. Bereits heute ab 12 Uhr gibt’s die begehrten Tickets bei oeticket, konzerthaus.at und ticket24.at.

Ein Vorverkaufs-Run ist zu erwarten, denn Stewart liefert in Wien die große Zeitreise in die 80er Jahre: Mit 75-Millionen-fach verkauften Klassikern wie „Here Comes The Rain Again“, „Love Is A Stranger“, „Would I Lie To You“, „Missionary Man“, There Must Be An Angel (Playing With My Heart)“ und natürlich “Sweet Dreams”. Also das große Eurythmics-Programm, das er in dieser Form noch nie solo gespielt hat. Zuletzt rockte er diese Welthits im Juni 2000 in Wien. Damals noch mit Annie Lennox.