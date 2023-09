ÖSTERREICH holt Eurythmics-Star Dave Stewart nach Wien

Konzert-Highlight in Wien. Am 25. November präsentiert ÖSTERREICH die Hit-Show ‘‘Sweet Dreams 40th Anniversary Tour’’ von Eurythmics-Mastermind Dave Stewart im Konzerthaus. Ab Freitag gibt’s die Tickets.

„Here Comes The Rain Again“, „Love Is A Stranger“, „Would I Lie To You“, „Missionary Man“, There Must Be An Angel (Playing With My Heart)“ und natürlich “Sweet Dreams”. 75 Millionen-fach verkaufte Pop-Klassiker der 80er Jahre, die am 25. November endlich wieder live in Wien erklingen. ÖSTERREICH holt Eurythmics-Mastermind Dave Stewart mit der karriereumspannenden Hit-Show “Sweet Dreams 40th Anniversary Tour” ins Konzerthaus. Der Vorverkauf für das Konzert-Highlight des Herbst startet am Freitag (8.September) um 12 Uhr bei oeticket, konzerthaus.at und ticket24.at

© Barracuda Music ×

„Ich liebe es, diese Songs zu performen, denn ich habe tausende Stunden damit verbracht, sie im Studio zu erarbeiten“ erklärt Stewart das Jubiläums-Programm, bei dem seine Ex-Partnerin Annie Lennox durch gleich drei Sängerinnen rund um Chart-Star Vanessa Amorosi („Absolutely Everybody“) ersetzt wird. „Annie hat gesagt, dass sie nicht mehr auf Tour gehen wird, was ich vollkommen verstehe, aber ich liebe unsere Songs und ich liebe es, sie live zu spielen.“

© Facebook

Spannend: seine Band für die Hit-Show ist ausschließlich weiblich besetzt. In Wien wird auch seine 23-jährige Tochter Kaya Stewart die Stimme erheben. Bei letzten Österreich-Konzert der Eurythmics am 27. Juni 2000 in der Libro Music Hall, war sie ja gerade mal vier Monate alt.