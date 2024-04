× AUT of ORDA: Tourstart als Nummer eins!

Besser als Beyoncé! AUT of ORDA stürmen mit dem CD-Aufreger „Das Empörium schlägt zurück“ auf Platz 1 der Austria Top 40 und feiern den Chart-Triumph jetzt mit der großen Österreich-Tour.

„Nimm das Beyoncé. Die Nummer 1 im Land sind wir!“ Paul Pizzera feiert auf Facebook den Chart-Triumph seiner „Zweitband“ AUT of ORDA im Zusammenspiel mit Christopher Seiler und Star-Produzent Daniel Fellner. Mit den Debüt-Album „Das Empörium schlägt zurück“ stürmt man in den offiziellen Austria Top 40 Charts von 0 auf 1 und verweist damit Beyoncé und Co. in die Schranken: „Das ist geil. Alles andere ist eine Lüge! Von 0 auf 1 ist ein schönes Posting, aber wichtiger ist, was ab Woche 5 passiert“ so Pizzera im oe24.TV-Interview.

Gefeiert wird der Chart-Triumph jetzt mit der großen Österreich-Tournee. Aufgewärmt von einem Bootcamp für Red Bull 100 und einer Ö3 Studio-Session feiert man am Donnerstag (18. April) im Linzer Posthof die eigentliche Live-Premiere. "Wir liefern das volle Brett und haben auch einige Sachen dabei, die nicht am Album sind. Jetzt gehört es einfach gespielt. Es wird fett!"

Neben Chart-Krachern wie "Mi Amro" und Song-Aufregern a’la "Life’s A Party“ wo man ja auch Benko, Schmid und Kurz durch den Kakao zieht, werden AUT of ORDA dabei doch auch auf die Hits von Seiler & Speer bzw. Pizzera & Jaus zurückgreifen. Und das mit spannendem Zugang. "Wir werden Songs unserer anderen Projekte in einem Medley-Smash-Up liefern,“ verrät Christopher Seiler. „Dadurch, dass man die Fusion der Songs auch musikalisch thematisiert, ist es geil. Wenn man zu Pizzera-&-Jaus-Musik die Texte von Seiler und Speer hat und umgekehrt."

Nachzuhören am Donnerstag im ausverkauften Linzer Posthof und dann bei gleich 8 weiteren Österreich-Konzerten. Auch am Nova Rock (14. Juni) und im Wiener Gasometer (5. Dezember)

Das sind die Tourdaten von AUT of ORDA:

18. April, Linz, Posthof

20. April, Salzburg, Szene

25. April, Graz, Orpheum

26. April, Innsbruck, Music Hall

27. April, Dornbirn, Conrad Sohm

14. Juni, Nova Rock

29. Juni, Pichl bei Wels Open Air Gelände

17. August, Fürstenfeld, Open Air

5 . Dezember, Wien, Gasometer