× OUT of ORDA: „Kratky hat einen Marktwert. Und den muss man zahlen!“

Rückendeckung für Ö3-Star Kratky von AUT of ORDA auf oe24.TV. Paul Pizzera, Christopher Seiler und Star-Produzent Daniel Fellner finden Gegendiskussion "unnötig" und "lächerlich".

443.894,39 Euro Jahresgehalt Brutto. Dazu monatlich 8.500 Euro an Nebeneinkünften. Das ist die XXL-Gage von Robert Kratky über die ganz Österreich spricht. Der Ö3-Wecker-Star ist damit der großen Gagenkaiser im ORF und aktuell Thema jeder Stammtisch-Diskussion. Jetzt kriegt er von AUT of ORDA, der Austropop-Supergroup von Paul Pizzera, Christopher Seiler und Star-Produzent Daniel Fellner, die mit dem neuen Album „Das Empörium schlägt zurück“ gerade zum Chart-Sturm ansetzen, Rückendeckung: „Kratky hat einen Marktwert. Und den muss man zahlen,“ bricht Seiler für den Ö3-Star im oe24.TV-Interview eine Lanze. Und weiter: „Ich finde diese Diskussion absolut lächerlich. Das ist eine offensichtliche Nebelgranate, die da geschmissen wird, denn es ist einfach nur eine Neiddebatte. Und die bringt nichts: meine Miete wird dadurch nicht bezahlt werden!“

© philipp-carl-riedl-red-bull-content-pool ×

© Philipp Hirtenlehner ×

"Die Schraube oben anzusetzen und zu sagen „Na dann müssen die weniger verdienen“ ist die völlig falsche Richtung," steht auch Kollege Daniel Fellner Kratky bei und Paul Pizzera findet diese Diskussion sowieso "sehr unnötig“: „Ich glaube ja, dass viele Leute in Österreich gar nicht wissen was Brutto heißt. Kratky hat nichts veruntreut. Er hat wirklich gehackelt. Das war nicht: 'Wo war meine Leistung'“.

Apropos Leistung: Die hat Robert Kratky für AUT of ORDA ja bereits erfüllt: in ihrem Video „Nebel“ spielte er die Hauptrolle und dafür haben Seiler und Co. dem „Gagenkaiser“ übrigens keinen Cent gezahlt „Er hat gar nichts bekommen. Ganz im Gegenteil. Er hat das was er bekommen hätte sogar an die Gruft gespendet.“