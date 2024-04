Rückenwind für Kratky: "Neid ist stärkste Bewegung in Österreich"

Überraschende Rückendeckung für Ö3-Star Kratky

Robert Kratky kommt nicht zur Ruhe. Erst das Outing seines XXL-Gehalts, danach eine landesweite Diskussion darüber. Sind 443.894,39 für den Anchorman des größten Radiosenders des Landes zu viel?

Überraschende Rückendeckung

Viele meinen ja, doch nun gibt es überraschende Rückendeckung für Kratky aus Zwettl und das von keinem geringeren als Verleger Christian W. Mucha. Auf TikTok veröffentlichte das umtriebige Enfant terrible der österreichischen Medienszene ein knapp 2 minütiges Video in dem er für Kratky und gegen den Neid im Lande propagiert.

Neid ist die stärkste Bewegung in Österreich

Ich gehöre nicht zur Neid-Partie, ich gönn dem Kratky sei Marie, so startet Mucha in sein Verteidigungs-Video, doch das eigentlich Anliegen folgt zugleich - denn geht es schlussendlich doch um viel mehr als nur um einen gut bezahlten Radiomoderator, für Mucha geht es auch allgemein um den Neid ins Österreich. So heißt es in seinem Video weiter: "Der Neid, das ist die stärkste Bewegung in Österreich! Wenn es uns gelänge den Neid positiv zu nutzen, dann wäre unser Export höher als der von China"

Was sagt Österreich?

