Die komplette Liste der 62 ORF-Top-Verdiener

Die Regierung hat den ORF per Gesetz gezwungen, Gehälter samt Namen derer, die über 170.000 Euro im Jahr verdienen, an das Kanzleramt zu schicken. Das sind die 62 Top-Verdiener (über 170.000 Jahresgage brutto). oe24 hat die ganze Liste.

oe24-Leser kannten bereits am Freitag die Top 10 Verdiener im ORF. Ab Samstag die Top 20 Gagen.

Überraschungen in den Top 62 Gagen im ORF

Jetzt präsentieren wir alle 62 ORF-Mitarbeiter, die über 170.000 Euro im Jahr (brutto) verdienen plus Nebenbeschäftigungen. ORF-Chef Roland Weißmann warnt vor einer "Neiddebatte" und "Angriffen auf ORF-Mitarbeiter". Von den 4000 Beschäftigten im ORF verdienen übrigens nur 1,3 Prozent mehr als 170.000 Euro. Einige Überraschungen sind aber darunter.

Das ist die komplette Liste der Top-Verdiener im ORF:

Name Funktion Jahresgehalt brutto

ORF (in EURO) durchschnittliche monatliche

Bruttobezüge aus

Nebenbeschäftigungen Robert Kratky Moderator 443.894,39 8.500,00 Prof. Pius Strobl Hauptabteilungsleiter,

Projektleiter

Medienstandort 425.677,43 2.500,00 Mag. Roland

Weißmann Generaldirektor 425.500,04 keine Peter Schöber Geschäftsführer

Tochtergesellschaft,

Hauptabteilungsleiter 283.292,00 keine Eva Schindlauer,

BSc Kaufmännische

Direktorin,

Prokuristin 279.972,00 keine Ing. Mag.

Dr. Harald Kräuter Technischer Direktor,

Prokurist 270.270,00 keine Stefanie Groiss-Horowitz Programmdirektorin,

Prokuristin 270.270,00 keine Ingrid Thurnher,

MBA Radiodirektorin,

Prokuristin 270.270,00 keine Mag. Kathrin

Zierhut-Kunz Geschäftsführerin

Tochtergesellschaft 260.275,61 keine Mag. Michael Wagenhofer Geschäftsführer

Tochtergesellschaft 256.572,28 keine Dr. Armin Wolf Stellvertretender

Chefredakteur,

Moderator 252.780,08 3.837,80 Mag. Waltraud Langer Landesdirektorin 250.095,06 keine Michael Hajek Geschäftsführer

Tochtergesellschaft,

Hauptabteilungsleiter 247.642,54 keine Dr. Hubert Püllbeck Stabstellenleiter 240.955,39 keine Mag. Martin

Biedermann Geschäftsführer

Tochtergesellschaft,

Hauptabteilungsleiter 238.460,58 keine Dr. Andreas Haider Hauptabteilungsleiter,

Prokurist 236.801,56 keine Alexander Hofer Landesdirektor 235.976,00 keine Dipl. Ing. Norbert Grill Geschäftsführer

Tochtergesellschaft 224.310,68 keine Ing. Karl Nöbauer Hauptabteilungsleiter,

Prokurist 219.823,56 keine Prof. Kurt Pongratz Regisseur 219.534,19 4.001,00 bis 8.000,00* Mag. Dr. Josef Lusser Stabstellenleiter 219.074,00 keine Dr. Werner

Dujmovits Geschäftsführer

Tochtergesellschaft,

Hauptabteilungsleiter,

Prokurist 219.041,78 keine Karin Bernhard Landesdirektorin 218.768,46 keine Ing. Manfred Lielacher Hauptabteilungsleiter 217.188,13 keine Mag. Werner Herics Landesdirektor 214.670,16 keine Gerhard Koch Landesdirektor 212.866,76 199,25 Gerhard Berti Vorsitzender

BR Technik, ZB 210.043,12 keine Dr. Peter Resetarits Leitender Redakteur 210.043,12 64,17 Dott.ssa. Esther

Mitterstieler Geschäftsführerin

Tochtergesellschaft,

Landesdirektorin 209.863,33 keine Mag. Gabriele

Schiller-Zehetner Hauptabteilungsleiterin 208.726,87 keine Klaus Obereder Landesdirektor 206.473,56 keine Johannes Aigelsreiter Hauptabteilungsleiter,

Prokurist 203.904,82 keine Mag. Elisabeth

Totzauer Hauptabteilungsleiterin 199.062,56 keine Markus Klement Landesdirektor 198.777,66 1,74 Mag. Herbert Hayduck Hauptabteilungsleiter 197.949,46 73,60 Mag. Christian

Wehrschütz Leitender Redakteur,

Korrespondent 197.489,84 5.983,17 Mag. Johann Bürger Leitender Redakteur 194.981,32 386,67 Mag. Markus Kastner Hauptabteilungsleiter,

Prokurist 192.368,09 keine Andreas Knoll Moderator 190.242,08 9.600,00 Dr. Gabriela

Krassnigg-Kulhavy Vorstandsvorsitzende

VGR,

Vorstandsmitglied IRF 189.735,77 keine Michael Krön Hauptabteilungsleiter,

Prokurist 189.460,05 165,64 Dr. Andrea

Bogad-Radatz Hauptabteilungsleiterin 189.118,48 keine Mag. Isabella

Harrer-Schoder Hauptabteilungsleiterin 188.110,64 keine Mag. Matthias Jäger Abteilungsleiter 187.636,17 keine Mag. Cornelia

Vospernik Geschäftsführerin

Tochtergesellschaft,

Leitende Redakteurin,

Korrespondentin 185.666,52 keine Martin Traxl Hauptabteilungsleiter 185.453,32 659,80 Edgar Weinzettl Landesdirektor 185.300,26 keine Michael Andersch Hauptabteilungsleiter 184.355,02 keine Thomas Langpaul Leitender Redakteur,

Korrespondent 183.266,34 keine Matthias

Schrom-Kux Leitender Redakteur,

Projektleiter 179.867,03 keine Ing. Karl Petermichl Stabstellenleiter 176.019,99 keine Mag. Doroteja

Gradistanac Hauptabteilungsleiterin 174.242,54 keine Dr. Hans Peter Fritz Leitender Redakteur 173.759,51 232,00 Mag. Ernst Gelegs Leitender Redakteur,

Korrespondent 173.740,44 25,00 Robert Waleczka Leitender Redakteur 172.320,16 keine Wolfgang Wagner Leitender Redakteur 172.108,96 keine Mag. Walter Schneeberger Leitender Redakteur 170.825,37 keine Dipl. Ing.

Alexander Hetfleisch Hauptabteilungsleiter 170.689,89 keine

Kratky mit 443.894,39 im Jahr plus 8.500 Euro im Monat per Nebenbeschäftigung

oe24-Leser wussten bereits, dass Kratky mit über 440.000 Euro der Bestverdiener im ORF ist. Kratky ist freilich der absolute Ö3-Star und hat einen Vertrag als freier Dienstnehmer. Auf Platz zwei kommt ORF-Manager Pius Strobl mit 425.677,43 Euro im Jahr plus 2.500 Euro im Monat per Nebenbeschäftigung. Knapp dahinter liegt erst ORF-Chef Roland Weißmann mit 425.500,04 - er hat keine Nebenbeschäftigung.

Bestverdienerin unter den ORF-Landesdirektorinnen

Wie oe24 bereits am Samstag berichtet hatte, verdient ORF-Landesdirektorin Waltraud Langer (Salzburg) mit 250,095,06 am meisten von den Landesdirektoren. Sie ist am längsten im ORF in Führungsfunktionen dabei.

Direktoren, Korrespondenten und Ressortleiter

Von den ORF-Direktoren verdient die kaufmännische Direktorin Eva Schindlauer mit 279.972 Euro am meisten. Die übrigen drei Direktoren erhalten 270.270 im Jahr.

ORFIII-Chef Schöber kriegt mehr als Direktoren

Wie von oe24 bereits im Dezember geschrieben - und von ihm damals noch dementiert - erhält der Geschäftsführer von ORFIII, Peter Schöber, erstaunlicherweise mehr als die Direktoren und liegt mit 283.292 auf Platz 4 der Top-Verdiener

Armin Wolf mit 252.780 im Jahr plus 3.837 Euro im Monat für Nebenbeschäftigungen

ZiB2-Star Armin Wolf - dessen Gage Teile der Politik offensichtlich am meisten interessiert, verdient übrigens 252.780 Euro im Jahr.

Von den 62 Top-Verdienern sind übrigens nur 15 Frauen. Ein Drittel der Gagen-Kaiser wird in den kommenden Jahren in Pension gehen.