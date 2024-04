ORF: Wie viel Wolf, Kratky, Knoll, Wehrschütz und Co neben ORF verdienen

600 von 4000 ORF–Mitarbeitern meldeten Nebenjobs: Von Yoga–Lehrer bis Moderationen. Von 62 Top–Verdienern sind nur 15 Frauen.

Sonntagabend hat der ORF, die von der Regierung per ORF–Gesetz geforderten namentlichen Listen der 62 ORF–Mitarbeiter, die mehr als 170.000 Euro im Jahr verdienen plus deren allfälligen Nebeneinkünfte, an das Bundeskanzleramt geschickt. oe24 hatte bereits die Top 20 Verdiener veröffentlicht. Jetzt präsentieren wir sämtliche Details:

Nur 15 Frauen unter Top–Verdienern im ORF

Der Gender–Gap im ORF ist groß: Von den 62 Gagen–Kaisern sind nur 15 Frauen. Einen Gap, den zumindest Generaldirektor Roland Weißmann – er ist auf der Liste mit 420.000 Euro (er bezieht keine Nebeneinkünfte) nur auf Platz 3) zumindest ein wenig zu schließen versuchte. Von den Top 10 Verdienern – darunter drei Direktorinnen von Weißmann – sind immerhin 4 Frauen.

Kratky gibt 102.000 Euro als Nebenbeschäftigung an

Von 9.600 bis 1200 Euro pro Monat für Nebenbeschäftigungen

Ö3–Star Robert Kratky ist mit über 450.000 Euro Jahresgage (als freier Dienstnehmer) bekanntlich der Best–Verdiener im ORF. Daher musste der ORF – die Mitarbeiter mussten es der Geschäftsführung übermitteln – dem Kanzleramt seine Nebenbeschäftigungseinnahmen übermitteln. Kratky hat 8500 Euro im Monat angegeben. Also 102.000 Euro im Jahr.

Andi Knoll mit höchster Nebenbeschäftigungsgage: 115.000 Euro

ORF–Radiomoderator Andi Knoll – seine ORF–Gage beträgt 190.000 Euro im Jahr – gab die höchste Nebenbeschäftigungseinnahmen an. Bei ihm stehen 9.600 Euro als Zusatzeinnahmen 12 Mal im Jahr, also 115.200 Euro.

ORF–Korrespondent Christian Wehrschütz verdient neben seiner 200.000 Euro ORF–Gage 6000 Euro im Monat dazu, also 72.000 Euro im Jahr zusätzlich.

ORF–Regisseur – der vom ORF 210.000 Euro pro Jahr erhält – hat als monatliche Nebeneinkünfte 4000 bis 8000 Euro angegeben.

ZiB2–Star Armin Wolf – 250.000 Euro ORF–Jahresgehalt – gibt monatliche Nebeneinkünfte von 3800 Euro an.

Pius Strobl – er bezieht mit 430.000 Euro die zweithöchste ORF–Gage – erhält durch Nebeneinkünfte, laut eigenen Angaben, 2.500 im Monat.

Ex–ORF–Politikchef Hans Bürger – Jahresgage 190.000 Euro – hat 200 Euro pro Monat als Nebeneinkünfte angegeben.

Ex–Chefredakteur Mathias Schrom – 185.000 Euro ORF–Jahresgehalt – gab 100 Euro im Monat als extra an.

Die restlichen ORF–Mitarbeiter, die unter der Grenze von 170.000 Euro verdienen, aber Nebeneinkünfte haben – 600 von 4000 Mitarbeitern – wurden anonymisiert angegeben. Hier bezieht der Großteil unter 1000 Euro und als Nebenbeschäftigungen wurden hier auch Yoga–Lehrer–Jobs angegeben.

Von den 62 Top–Verdienern des ORF werden in den kommenden Jahren rund ein Drittel übrigens in Pension gehen.

Der ORF stellt sich auf eine Neiddebatte ein. ORF–General Weißmann hat an seine Mitarbeiter appelliert diese nicht zu führen. Dafür wird sie wohl von Teilen der Politik umso lauter geführt werden … Isabelle Daniel