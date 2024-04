Emotionales Tränen-Posting von Kratky nach Gagen-Outing

Am Dienstag meldete sich Ö3-Moderator Robert Kratky (50) via Instagram um sich bei seinen Fans und Followern zu bedanken.

Ö3-Moderator Robert Kratky sah sich seit der Veröffentlichung seines Gehalts mit "persönlichen Beschimpfungen und Drohungen konfrontiert", wie der "Kurier" berichtete. Der ORF nahm ihn in Schutz: "Welche Bedeutung es für den ORF hat, einen derart profilierten Radiomacher an Bord zu haben, zeigen die wiederkehrenden Versuche nationaler und internationaler Medienhäuser, Herrn Kratky - mit zum Teil wesentlich höheren Gagenangeboten - abzuwerben." Kratky habe mehrere Formate mitentwickelt und der von ihm moderierte Ö3-Wecker sei eines der erfolgreichsten ORF-Produkte, hieß es.

Emotionales Tränen-Posting von Kratky

Am Dienstag postete der Ö3-Star ein emotionales Video in seiner Instagram-Story. Er bedankt sich darin sichtlich gerührt bei den Menschen, die ihn in den letzten 24 Stunden positiv unterstützt haben. Zunächst sagt Kratky: "Ich komme nicht mal ansatzweise mit meinen Mails zurecht – und jetzt ist es Viertel nach 9, damn diese Sommerzeit macht mich fertig." Dann bedankt sich der Ö3-Star: "Ich wollte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei all jenen, von Ihnen und Euch, die mir in den letzten 24 Stunden teilweise unglaublich nette Sachen, unglaublich liebe Sachen geschrieben haben, oder einfach Fragen gestellt haben und wahnsinnig freundlich waren."

Kratky weiter: "Mehr kann ich dazu leider jetzt momentan nicht sagen, aber danke. Wirklich. Es gibt in diesem Land sehr coole Leute und ihr seid so, ihr seid coole Leute. Dankeschön! Und Gute Nacht. Bis morgen."

Die höchsten Gehälter

Der erstmals vom Gesetz vorgeschriebene und nun veröffentlichte ORF-Transparenzbericht weist unter anderem die höchsten Gehälter samt Namensnennung im öffentlich-rechtlichen Medienhaus auf. Mehr als 300.000 Euro verdienen Ö3-Moderator Robert Kratky (ca. 444.000 Euro), Corporate-Social-Responsibility-Chef Pius Strobl (ca. 426.000 Euro) und ORF-Chef Weißmann (ca. 426.000 Euro). Damit liegen sie alle drei vor Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), der 2022 ein Gehalt in Höhe von rund 317.000 Euro bezog.