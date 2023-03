× Pizzera & Jaus zünden Hit-Feuerwerk

Neue Show ''Comedian Rhapsody'' von Pizzera & Jaus begeisterte am Donnerstag bei Tourtstopp in Linz 4.100 Fans mit Hits, Gags und ersten Tönen: Pizzera brach zwischen Feuerfontänen und Schenkelprackern auch wieder eine Lanze für die Therapie.

„Wir wollen für die nächsten paar Stunden den ganzen Wahnsinn aussperren und uns gegenseitig Energie, Nächstenliebe und Optimismus schenken“ Starker Ansatz von Pizzera & Jaus mit der neuen Hit-Show Comedian Rhapsody, die Samstag und Sonntag in der Salzburgarena stoppt.

Von Pop bis Kabarett. Vom Opener Liebe zum Mitnehmen bis zum Finale Gedanken sind frei („Das soll den Unmut und den Zorn ausdrucken dass Ethik, Moral und Sitte zunehmend in diesem Land prostituiert werden“) begeistern die Chart-Helden beim ÖSTERREICH-Check in Linz mit einem wahnwitzigen Mix aus Pop, Rock und Kabarett. Unzählige Feuerfontänen, freche Sprüche („Eigenlob stinkt. Aber wir duschen regelmäßig!“),Gastauftritte der A-capella-Band Das wird Super (Der seidene Faden) und alle Chart-Kracher – von Jedermann bis Eine ins Leben - inklusive. 4.100 Fans feierten mit.

Depressionen. Neben dem Spaß („Von uns geht keine Gefahr mehr aus: Er ist verlobt: Ich bin verheiratet“) und Coverversionen von Europe (The Finale Countdown) oder Culture Beat (Mr. Vain) gibt’s bei dem von U2-würdiger Lichtshow begleiteten Hit-Feuerwerk auch ernstere Töne: so bricht Pizzera zu A klana Indiana wieder eine Lanze für die Therapie „Es wird sich nie etwas ändern, wenn man seine Depressionen runterschluckt.“

Amadeus. In Summe weit über zwei Stunden grandiose Unterhaltung, mit der man am 28. April wohl den Amadeus als „Bester Live Act“ verteidigen sollte. „ Wir sind wohl in Österreich die einzige Band, die ohne Clicktrack, ohne Pitch-Correction, mit vier Händen, drei Instrumenten, zwei Stimmen auf einer Bühne steht. Der Preis wäre also absolut verdient“

Mit Buch auf Lesereise. Als Einstimmung geht Paul Pizzera mit dem aktuellen Buch-Besteller König der Möwen auf Lesereise. Mit Stopps und Signierstunden in Wien (15. März), Graz (16.3.) und Linz (17.3.)