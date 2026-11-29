Jetzt lässt Manuel Neuer die Bombe platzen! Beim nachgeholten Fanklubbesuch sorgt der Bayern-Kapitän nicht nur mit seinem Comeback-Plan für Aufsehen, sondern spricht erstmals so deutlich wie nie über sein Karriereende.

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Die Botschaft hat es in sich: Im Sommer 2027 dürfte für den 40-Jährigen endgültig Schluss sein. "Ich gehe davon aus, dass es im Sommer nicht für mich weitergeht. Ich versuche, die restliche Zeit jetzt noch zu genießen", erklärte der Weltmeister von 2014. Ein Satz, der bei den Bayern-Fans nachhallen wird.

Bisher hatte Neuer seine Zukunft stets offengelassen. Nun klingt das plötzlich nach Abschied auf Raten. Die zahlreichen Verletzungen der vergangenen Jahre haben Spuren hinterlassen. Aktuell bremst ihn ein Sehnenteilriss im rechten Fuß aus. Doch beim Fanklubtermin gab es auch eine positive Nachricht: Im Jänner will Neuer wieder ins Mannschaftstraining einsteigen und den Bayern in der Rückrunde helfen. Bei einer Untersuchung am Dienstag seien die Ärzte sogar positiv überrascht gewesen. Der Keeper befindet sich weiter im Aufbau, sein Comeback-Plan steht aber.

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URBIG WITTERT SEINE GROSSE CHANCE

Während Neuer offenbar seine letzten Monate als Profi plant, steht der mögliche Nachfolger schon bereit. Jonas Urbig durfte den Kapitän zuletzt mehrfach vertreten und sammelte wichtige Spielpraxis. Beim Rekordmeister traut man dem jungen Schlussmann den Sprung zur Nummer eins zu. Auch Sven Ulreichs Zukunft ist offen. Für Neuer zählt vorerst aber nur eines: fit werden, noch einmal angreifen und die verbleibende Zeit genießen. Seine Worte lassen jedenfalls aufhorchen – die Ära Neuer könnte im Sommer tatsächlich zu Ende gehen.

ERSTER AUFTRITT NACH PRIVAT-DRAMA

Besonders brisant: Es war Neuers erster öffentlicher Auftritt seit den Schlagzeilen um sein Ehe-Aus mit Anika. Die Trennung soll nur wenige Tage nach der Geburt des zweiten gemeinsamen Kindes besiegelt worden sein. Kurz darauf sorgten Fotos aus Brasilien für zusätzlichen Wirbel: Der Bayern-Keeper wurde im Urlaub mit einer unbekannten Frau gesichtet. Obwohl der Klub seinen Reha-Aufenthalt in Südamerika genehmigt hatte, hagelte es in den sozialen Medien Kritik. Auch im Umfeld der Bayern-Stars wurde die Geschichte aufmerksam verfolgt. Die Partnerinnen von Joshua Kimmich und Konrad Laimer markierten ein Video der Paar-Beraterin Ruth Marquardt mit "Gefällt mir", in dem diese den Zeitpunkt und die Art der Trennung scharf kritisierte.