Ein elfjähriger Bub wagte sich beim Villacher Krampuslauf erstmals ganz nach vorne. Doch statt eines schönen Erinnerungsfotos endete der Abend in Tränen und mit schweren Vorwürfen der Mutter.

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Am vergangenen Freitag zogen rund 1.000 Krampusse und Perchten durch die Villacher Innenstadt. Die Route führte die schaurigen Gestalten von der Moritschstraße über die 10.-Oktober-Straße und den Hauptplatz bis in die Gerbergasse. Unter den Zuschauern am Streckenrand befand sich auch eine Kärntner Familie, für die dieser Abend eigentlich ein ganz besonderer Meilenstein hätte werden sollen.

Mutiger Schritt in die erste Reihe

Für den elfjährigen Sohn der Familie war der Besuch alles andere als selbstverständlich, wie seine Mutter gegenüber 5 Minuten schildert: "Mein Sohn hatte die vergangenen Jahre immer große Angst vor Krampussen. Heuer hat er endlich seinen ganzen Mut zusammengenommen und sich getraut." Voller Selbstbewusstsein stellte sich der Bub daher in die vorderste Reihe, um gemeinsam mit einem der vorbeiziehenden Läufer ein Foto zu machen.

Doch die Situation kippte innerhalb von Sekunden. Laut der Kärntnerin kam es zu einer völlig unerwarteten Aktion eines Teilnehmers: "Und was macht dieser Krampus? Er spuckt meinem Sohn aus gerade einmal zehn Zentimetern Entfernung ins Gesicht."

Große Enttäuschung bei der Mutter

Der Elfjährige reagierte geschockt und brach vor Ekel in Tränen aus. Bei der Mutter sitzt der Ärger über den Vorfall tief, denn die mühsam überwundene Furcht ihres Sohnes wurde sofort wieder zunichtegemacht. "Statt einem schönen Erlebnis, auf das er stolz hätte sein können, weil er endlich seine Angst überwunden hat, bleibt ihm nun diese absolut unnötige Erfahrung in Erinnerung", betont sie.

Für das Verhalten fehlt ihr jegliches Verständnis. Sie kritisiert gegenüber 5 Minuten scharf: "Gerade Kinder sollten die Möglichkeit bekommen, dieses Brauchtum lieben und schätzen zu lernen, anstatt durch derart niveauloses Verhalten abgeschreckt zu werden."

Gruppe erklärt Vorfall mit Kondenswasser

Auf Nachfrage von 5 Minuten äußerte sich der Obmann der betroffenen Krampusgruppe zu den Anschuldigungen. Eine absichtliche Spuckattacke schließt der langjährige Läufer aus und liefert eine andere Erklärung für den Vorfall: "Es hat sich wahrscheinlich um Kondenswasser gehandelt, das sich unter der Maske gebildet hat."

Er verweist auf die enorme körperliche Anstrengung während der Umzüge. Unter den schweren Masken staue sich stark die Hitze, die beim Aufeinandertreffen mit der kalten Winterluft zu Feuchtigkeit führe. "Wenn wir schwer atmen, kann es dann schon einmal passieren, dass das Kondenswasser aus der Mundöffnung der Maske austritt. Mit spucken hat das aber nichts zu tun", versichert der Obmann. Um die Wogen zu glätten, bietet er der Mutter nun eine persönliche Aussprache an: "Ihr Sohn kann dabei natürlich gerne mitkommen und unsere Masken selbst aufprobieren."