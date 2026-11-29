Trotz des Versuchs eines Dementis durch eine AUA-Sprecherin bleiben zumindest zwei Economy-Passagiere bei ihren massiven Vorwürfen wegen des Schnee-Chaos-Fluges von Wien nach Valencia.

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Wien. Wie berichtet, gab es am 26. November am Flughafen Schwechat wegen Problemen bei der Vereisung - aufgrund von zu wenigen Fahrzeugen und Personal - auf Kurzstreckenflügen teils extreme Verspätungen. Auch OS 431 nach Spanien war betroffen.

Während der extremen Wartezeit spitzte sich die Lage in der Kabine zu. Fluggast Oliver P. bemängelte im oe24-Talk tags darauf, dass "Austrian die Passagiere hungern ließ und sich nicht an Fluggastrechte hielt".

In einem Mail bekräftigen er und ein zweiter Passagier ihre Vorwürfe: "Wir saßen über sieben Stunden im Flugzeug fest und durften es nicht verlassen, mit dem anschließenden Flug waren es knapp zehn Stunden an Bord. Cracker wurden keine verteilt. Gratis gab es in der Economy nur einen kleinen Becher Wasser und die zwei Mozartkugeln, die man bei Austrian als Fluggast ohnehin immer bekommt. Das ist keine Verpflegung im Sinne der EU-Fluggastrechteverordnung. Alles andere musste man im Bordverkauf selbst bezahlen. Ich habe um 12.58 Uhr 18,40 Euro für ein Sandwich, eine Snackbox und eine Flasche Wasser bezahlt, die Belege liegen mir vor.

Insbesondere ärgert die Betroffenen die Antwort der AUA in einem Luftfahrtmagazin. Dort sagt AUA-Sprecherin Yvonne Wachholder: "Uns ist bewusst, dass die außergewöhnlich lange Wartezeit an Bord des Fluges nach Valencia unseren Fluggästen enorm viel Geduld abverlangt hat. Wir können gut nachvollziehen, wie belastend diese Situation für unsere Gäste war, und bedauern die entstandenen Unannehmlichkeiten sehr. Nach interner Rücksprache können wir die Darstellung, wonach unseren Fluggästen während der gesamten Wartezeit lediglich ein Glas Wasser kostenlos zur Verfügung gestellt wurde, jedoch nicht bestätigen. In der Business Class wurde zu Beginn ein Getränkeservice durchgeführt sowie eine warme Mahlzeit serviert. In der Economy Class wurde unseren Fluggästen wiederholt kostenlos Wasser angeboten. Darüber hinaus wurden kostenlose Cracker ausgegeben, die im Laufe der Wartezeit auch beim Catering-Dienstleister nachgeordert wurden."

Oliver P. kann diesen Aussagen nichts abgewinnen: "Es gab wie gesagt nur einen kleinen Becher Wasser und die zwei Mozartkugeln! Bezeichnend ist, dass die AUA selbst einräumt, in der Business Class ein warmes Essen serviert zu haben. Gerade das macht es umso schlimmer, dass die Passagiere der Economy Class in derselben Situation nichts bekommen haben!"