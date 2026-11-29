Mikaela Shiffrin muss auf ihren ersten Slalom des Winters warten. Der erste Durchgang beginnt erst um 17 Uhr MEZ.

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Der Damen-Slalom in Killington beginnt am Sonntag eine halbe Stunde später (17 Uhr MEZ, live in ORF 1 und im Sport24-Liveticker). Die FIS verschob den Start wegen Nebels, Regens und schwieriger Sichtverhältnisse.

Am Rennmorgen meldete das Skigebiet auch böigen Wind und rund 13 Zentimeter Neuschnee in höheren Lagen. Im ursprünglichen Zeitplan ist der zweite Durchgang für 19.30 Uhr MEZ angesetzt.

Truppe startet direkt nach Shiffrin

Mikaela Shiffrin geht mit Nummer eins aus dem Starthaus. Ihren Heimslalom in Vermont hat sie schon sechsmal gewonnen. Die ersten beiden Slaloms des Winters in Levi und Gurgl ließ sie aus. Ihre Form kann sie deshalb schwer einschätzen. "Es gibt einige Läufe, da fühle ich mich ziemlich unkoordiniert. Und dann gibt es welche, da fühle ich mich ziemlich koordiniert", sagte die US-Amerikanerin.

Direkt nach Shiffrin ist Katharina Truppe dran. Für den ÖSV starten außerdem Katharina Huber (13), Lisa Hörhager (26), Natalie Falch (27) und Franziska Gritsch (39).

Shiffrin nennt Bedingungen grenzwertig

Schon am Samstag setzten Nebel, Wind und eine schlagige Piste den Läuferinnen im Riesentorlauf zu. Shiffrin bezeichnete die Bedingungen als grenzwertig. Nach der Halbzeitführung verlor sie im Finale im unteren Streckenteil Zeit. Elf Hundertstel fehlten ihr auf Siegerin Alice Robinson und damit auf den 111. Weltcupsieg. Paula Moltzan wurde Dritte. Selbst Robinson sprach vom härtesten Rennen ihrer Karriere.

Mikaela Shiffrin verpasste den Sieg im Riesentorlauf von Killington um elf Hundertstel. Den Slalom eröffnet sie mit Startnummer eins. © IMAGO/Icon Sportswire

Camille Rast landete auf Rang fünf und kritisierte die Vorbereitung. "Wir konnten hier nie trainieren, die Einfahrtpiste war auch nicht parat. Und ich habe nichts gesehen", sagte die Schweizerin im SRF. Eine Fahrt vom Reservestart reiche ihr als Aufwärmprogramm nicht. Auch SRF-Experte Didier Plaschy sprach von "Lottospielen".

Scheib nach zweitem Ausfall ohne Punkte

Für Julia Scheib endete auch der zweite Riesentorlauf des Winters mit einem Ausfall. Die Steirerin lag zur Halbzeit auf Rang vier. Im Finale blieb sie bei schlechter Bodensicht an einem Tor hängen, verlor einen Stock und rutschte kurz darauf aus dem Kurs. "Es hat schon oben beim ersten Tor angefangen. Gerade keine Sicherheit da, hat vielleicht mit dem Ausfall zu tun", sagte Scheib im ORF.

Beste Österreicherin wurde wie in Sölden Franziska Gritsch auf Rang 18. Stephanie Brunner holte als 24. ebenfalls Weltcuppunkte. Ricarda Haaser verpasste als 39. den zweiten Durchgang.