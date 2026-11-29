Vor einer Woche hatte sich Marc Marquez seinen achten MotoGP- bzw. zehnten Motorrad-WM-Titel gesichert und seinen Abschied in Valencia angekündigt.

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Dem Spanier gelang dies am Sonntag ganz nach dem Geschmack seiner Fans. Der Ducati-Pilot beendete seine so erfolgreiche Karriere als Zweiter hinter Raul Fernandez und vor Noch-KTM-Pilot Pedro Acosta. Marco Bezzecchi gewann als Vierter den Vize-Weltmeistertitel. Die Konstrukteurswertung in der Königsklasse holte erstmals Aprilia.

"Ich will mich bei euch bedanken. Das werde ich nie wieder erleben können, danke für eure Unterstützung", meinte ein überwältigter Marquez unter Tränen zu seinen Fans. Er war ja zum jüngsten und ältesten MotoGP-Weltmeister geworden, in diesem Jahr hat er nach schon 102 Punkten Rückstand eine nicht mehr für möglich gehaltene Aufholjagd gestartet.

Marquez drehte in den Schlussrunden nochmals ordentlich auf und machte Druck auf Fernandez und in Richtung seines 81. Siegs in der MotoGP-Klasse. Fernandez wehrte den Angriff ab, doch der Sieger der Herzen an diesem Tag war dennoch ein letztes Mal Marc Marquez.

Der Bruder von Marc Marquez, Alex, konnte wegen eines medizinischen Notfalls nicht am Abschiedsrennen des insgesamt zehnfachen Weltmeisters teilnehmen. Er musste mit einem schweren Bronchialkrampf, also einem Krampf der Atemwege, ins Spital eingeliefert werden. Er konnte das Rennen, sichtlich geschwächt in einem Stuhl sitzend, aber noch als Zuschauer am Kurs verfolgen und vergoss wie der Rest der Marquez-Familie und viele Fans Tränen zum Abschied.

Abschied von vielen Piloten und vom 1000er-Motor

Das Saisonfinale bedeutete nicht nur den Abschied von Marquez, sondern auch von Brad Binder (KTM), Alex Rins, Maverick Vinales (KTM), Jack Miller und Franco Morbidelli. Miller, Binder und Morbidelli wechseln in die Superbike-WM. Und es ist auch ein Abschied von der 1000-ccm-Klasse, denn ab 2027 wird mit 850-ccm-Motoren gefahren. Sie werden zwischen 25 und 35 PS weniger Spitzenleistung haben und mit 100 Prozent nachhaltigem Kraftstoff fahren. Die Höchstgeschwindigkeiten werden von über 360 auf rund 340 km/h sinken. Zudem kommt mit Pirelli ein neuer Reifenhersteller ins Spiel. Dieses Reglement gilt vorerst bis 2031. Schon am Dienstag wird es mit dem neuen Material erste Testfahrten geben.

Fragezeichen gibt es vor der neuen Saison einige, darunter auch, wen der von KTM zu Ducati wechselnde Pedro Acosta als Teamkollegen haben wird. Ein großer Anreiz für dessen Wechsel war ja eigentlich Marc Marquez gewesen. Dieser hinterlässt nun aber eine Lücke.