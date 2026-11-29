Die Non-Profit-Organisation sieht das Sparpotenzial bereits ausgeschöpft. Mit den von der Stadt Wien geplanten Kürzungen von 39 Prozent drohe der Jeunesse "die Insolvenz".

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Der Musikveranstalter Jeunesse sieht sich vor dem Aus. "Die Stadt Wien kürzt der Jeunesse die Förderung für 2027 um 39 Prozent. Das hat die Stadt der Jeunesse in einem Gespräch nach Bekanntgabe der Kürzungen im Kulturbudget mitgeteilt. Kommt diese Kürzung, könnte dies die Insolvenz der Jeunesse bedeuten", hieß es am Sonntag in einer Stellungnahme gegenüber der APA.

Die prozentuelle Kürzung betrage "fast fünfmal so viel wie bei Volkstheater und Josefstadt", so die Jeunesse, die die Stadt Wien auffordert, "die Kürzung auf das Maß der anderen Kulturinstitutionen zu begrenzen". Die Kürzung gelte ab Jänner 2027 "und greift damit mitten in eine Saison ein, deren Konzerte längst verkauft sind. Auch die Saison danach ist bereits fix geplant und vertraglich gebunden. Spielraum für weitere Einsparungen gibt es nicht mehr."

"Das Sparpotenzial ist ausgeschöpft"

In den letzten drei Saisonen sei der Personalstand halbiert, die Bürofläche auf ein Minimum verkleinert und das Programm reduziert worden. "Mit diesen harten Einschnitten ist es gelungen, in der Saison 2025/26 erstmals wieder positiv zu bilanzieren und für die laufende Saison neue künstlerische Schwerpunkte zu setzen. Das Sparpotenzial ist damit ausgeschöpft."

"Wir wissen, dass die Stadt sparen muss", so Birgit Hinterholzer, Generalsekretärin der Jeunesse, "aber 39 Prozent sind keine Sparmaßnahme - damit droht der Jeunesse die Insolvenz. Die Stadt kennt diese Konsequenz. Mit der Jeunesse verlieren jede Saison 32.000 Kinder, Jugendliche und Familien ihren Zugang zum MUSIKerleben und über 1.000 junge Musiker:innen ihre Bühne." In der laufenden Saison 2026/27 erwartet die Jeunesse, eine Non-Profit Organisation ohne kommerzielle Ziele, österreichweit 421 Veranstaltungen mit knapp 100.000 Besuchern. (APA)