Kundgebung geplant
Gelder gestrichen: Eltern und Kinder ziehen vor Wiener Rathaus
Der Kampf um den Erhalt dreier traditionsreicher Eltern-Kind-Zentren in Wien geht in die nächste Runde. Nachdem bekannt wurde, dass die bisherige Förderung in Höhe von insgesamt 70.000 Euro ab April wegfällt und damit die Existenz der Einrichtungen auf dem Spiel steht, haben Unterstützer eine Unterschriftenaktion gestartet. Mehr als 500 Personen haben das Anliegen bereits unterschrieben und damit ein deutliches Signal an die zuständige MA 11 (Magistratsabteilung für Familienhilfe) gesendet.
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So geht es jetzt weiter: Für den 10. Dezember ist eine Kundgebung vor dem Wiener Rathaus geplant, wo Familien und ihre Unterstützer auf die Wichtigkeit der Einrichtungen "Kind & Kegel", "Nanaya" und das "Eltern-Kind-Zentrum Piaristengasse" aufmerksam machen wollen. Für sie sind sie wesentliche Anlaufstellen, wo Beratung, Austausch und Unterstützung rund um das Leben mit Babys und Kleinkindern geboten wird.
"Gerade mal eine Woche war die Petition online - Wahnsinn - das zeigt einseitig, dass die Leopoldstädter und Leopoldstädterinnen ihr Kind und Kegel retten wollen", freut sich Sabine Keri, Landesleiterin der ÖVP-Frauenorganisation in Wien, über die große Fürsprache aus der Bevölkerung.
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