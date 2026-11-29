Ein einzelner Laptop-Akku reicht gerade für ein Notebook. Kombiniert man jedoch über 1.000 Stück mit Solarpanels, lässt sich damit sogar ein ganzes Haus inklusive Waschmaschine betreiben.

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Auf der Plattform "secondlifestorage.com" dokumentiert das Community-Mitglied namens "Glubux" seit November 2016 sein Projekt mit ausrangierten Laptop-Akkus, über das auch das Portal "Techspot" berichtet.

Aus ursprünglich mehr als 650 gesammelten Batterien sowie Komponenten wie einem 1,4-Kilowatt-Solarpanel, einer alten Gabelstaplerbatterie, Laderegler, Spannungsabsenker und Wechselrichter ist inzwischen eine erweiterte Solaranlage entstanden.

Inzwischen nutzt "Glubux" nach eigenen Angaben über 1.000 Laptop-Akkus, die in einem 50 Meter vom Wohnhaus entfernten Schuppen lagern, und betreibt damit samt neuer, größerer Solarpanels sogar ein ganzes Haus inklusive Waschmaschine.

Gezielte Anpassungen

Für den Alltag sortierte der Tüftler die Zellen in 100-Amperestunden-Zellpakete und verband sie mit Kupferkabeln. Laut "Techspot" aufgetretene ungleiche Entladungsraten bei Akkus mit unterschiedlicher Zellzahl löste er durch gezielte Anpassungen wie das Hinzufügen weiterer Zellen. Optisch wirken die einzelnen Zellen anders als fertige Notebook-Batterien, weil sie sonst gemeinsam in einem Kunststoffgehäuse stecken.

Risiken bei eigenen Projekten

"Glubux" sagte in einem älteren Beitrag: Das System läuft laut seinen Angaben reibungslos, ohne dass bisher ein Akku getauscht werden musste. Brandgefahren oder angeschwollene Zellen sind bei ihm noch nicht vorgekommen, dennoch müssen Interessierte diese Risiken bei eigenen Projekten kennen und aktiv minimieren.