Eine von der FPÖ in Auftrag gegebene Umfrage sieht ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Freiheitlichen und der ÖVP. Ex-SPÖ-Rebell Georg Dornauer würde den Einzug in den Landtag schaffen.

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Rund ein Jahr vor der Landtagswahl in Tirol sorgt eine Umfrage des Instituts für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD) für ordentlich Aufsehen. Denn: Die von der FPÖ in Auftrag gegebene Auswertung (800 Befragte, Schwankungsbreite 3,5 Prozent) sieht ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz 1.

Die ÖVP kommt in der Umfrage auf 29 Prozent, die FPÖ liegt mit 28 Prozent gleich dahinter. Bei der Landtagswahl 2022 trennten die beiden Parteien noch über 15 Prozentpunkte. Damals erreichte die Volkspartei 34,71 Prozent, die FPÖ kam auf 18,84 Prozent.

Im Vergleich zur letzten Umfrage aus dem März hat sich die Situation für die ÖVP weiter verschärft. Im Frühjahr lag die ÖVP bei einer Umfrage noch um drei Prozentpunkte höher, die FPÖ lag damals auch schon bei 28 Prozent.

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Tirol könnte erstmals blau werden

Das Bundesland könnte bei der nächsten Wahl - regulärer Termin wäre im Herbst 2027 - also erstmals blau gefärbt werden. Für die Volkspartei wäre das ziemlich bitter. Immerhin erreichte man in Tirol vor nicht einmal zehn Jahren noch ein Wahlergebnis von über 44 Prozent. Außerdem verloren die Schwarzen erst Ende 2024 die Steiermark an die Blauen. Seither regiert dort Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) - und der konnte trotz nötiger Budget-Einsparungen seinen Vorsprung (laut Umfragen) sogar noch weiter ausbauen.

Tiroler VP auf Distanz zur Bundes-VP

In der Tiroler Volkspartei geht man indes zur Bundes-ÖVP auf Distanz. So soll es etwa eine reine "Tirol-Mitgliedschaft" geben, bei der man kein Mitglied der Bundespartei wird.

FPÖ-Tirol-Chef Markus Abwerzger. © APA/EXPA/JOHANN GRODER

Auch in den anderen Bundesländern dräut der ÖVP ein herber Verlust. In Niederösterreich und Oberösterreich sind die Blauen der ÖVP laut Umfragen mittlerweile dicht auf den Fersen. In letzterem Bundesland wird auch 2027 gewählt. Vereinzelt sehen Umfragen dort bereits ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Dornauer mit sechs Prozent im Landtag

Zurück nach Tirol: Neben der FPÖ-Aufholjagd gibt es noch weitere Überraschungen. So würde etwa der geschasste Ex-SPÖ-Landeschef Georg Dornauer den Einzug in den Landtag mit sechs Prozent schaffen. Die Hürde liegt in Tirol bei fünf Prozent. Die NEOS wären mit vier Prozent draußen.

Georg Dornauer. © APA/EXPA/ JOHANN GRODER

Dass Dornauer mit einer eigenen Liste antritt, ist aber alles andere als fix. Derzeit lotet der frühere SPÖ-Landeschef und Ex-Landeshauptmann-Stellvertreter - er stolperte bekanntlich unter anderem über ein Foto von ihm mit Signa-Grüner René Benko beim Jagen - aus, ob eine eigene Liste Erfolg haben könnte.

SPÖ stürzt ohne Dornauer ab

Dornauers Ex-Partei, die SPÖ, käme übrigens nur mehr auf elf Prozent. Bei der Wahl 2022 waren es noch 17,48 Prozent. Die Roten würden also über sechs Prozentpunkte einbüßen - wohl just jene sechs Prozent, die Dornauer nun mit einer eigenen Liste wählen würden.

Die Liste Fritz würde ihr Ergebnis von 2022 mit acht Prozent in etwa halten. Die Grünen könnten mit 11 Prozent leicht zulegen (2022: 9,2 %).