Der VfGH beschäftigt sich im Dezember unter anderem mit der Paketsteuer.

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Die umstrittene Paketsteuer sorgt bereits kurz nach ihrer Einführung für juristischen Zündstoff. Im Dezember nehmen die Höchstrichter den Antrag des deutschen Online-Riesen Zalando unter die Lupe.

Seit dem 1. Oktober müssen große Versandhändler mit mehr als 100 Millionen Euro Jahresumsatz in Österreich tief in die Tasche greifen. Pro Paket oder Bestellung werden zwei Euro fällig, inklusive Umsatzsteuer sind es 2,40 Euro. Zalando hat sich als erstes Unternehmen rechtlich gegen diese Abgabe gewehrt und beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) einen Individualantrag auf Aufhebung eingebracht.

Wie Zalando gegen die Abgabe argumentiert

Die Höchstrichter prüfen im kommenden Monat zunächst, ob der Antrag überhaupt zulässig ist, da dieser noch vor dem Inkrafttreten des Gesetzes eingebracht wurde. Inhaltlich stößt sich der Modehändler vor allem an einer aus seiner Sicht unfairen Ungleichbehandlung: Während der klassische Versandhandel zur Kasse gebeten wird, bleiben sogenannte Click&Collect-Geschäfte von der Steuer verschont.

Zudem kritisiert der Konzern, dass ihm auch Umsätze zugerechnet werden, die er lediglich als Plattform für andere Händler abwickelt. Aus Sicht von Zalando verstößt das Paketsteuergesetz damit gegen den Gleichheitsgrundsatz, das Eigentumsrecht sowie die Freiheit der Erwerbsausübung.