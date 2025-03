Robbie Williams und MediaMarkt bringen brandneue Kollektion von Audio-Produkten

MediaMarkt startet eine brandneue Zusammenarbeit mit der Musikikone Robbie Williams für eine exklusive Kollektion von Audioprodukten als Teil der Marke PEAQ.

Die „PEAQ by Robbie Williams“-Kollektion, die im Juli kurze Zeit nach dem Start des europäischen Teils der „Robbie Williams Live 2025“-Tour mit Konzerten in Wien und Klagenfurt auch auf den österreichischen Markt kommt, umfasst zunächst sechs Produkte, darunter Kopfhörer, Lautsprecher und eine Soundbar.

Hingucker

Alle Produkte haben ein elegantes schwarzes Design. Die Initialen und die Unterschrift von Robbie Williams sind in goldenen Lettern zu sehen - ein echter Hingucker für Fans und Technik-Liebhaber!

Der Superstar war persönlich an der Entwicklung beteiligt: „Die Zusammenarbeit mit PEAQ war eine tolle Erfahrung. Ich habe viel gelernt – und bin stolz auf diese Produkte!“

Über Robbie Williams

Robbie Williams ist einer der höchstdekorierten Musikkünstler der Welt Sechs Alben unter den Top 100 meistverkauften in der britischen Geschichte, 85 Millionen verkaufte Alben weltweit, 15 britische Nummer-1-Alben und 18 BRIT Awards – mehr als jeder andere Künstler. Im Januar 2025 erreichte Robbie mit „Better Man (Original Motion Picture Soundtrack)“ sein 15. britisches Nummer-1-Album. Die Musikikone hielt bereits den Rekord als Solokünstler mit den meisten Nummer-1-Alben in Großbritannien. Mit dieser unglaublichen Leistung hat er nun den Rekord der Beatles mit 15 Nummer-1-Alben in Großbritannien eingestellt. Der von der Kritik hochgelobte Biopic-Film „Better Man“ kam im Dezember 2024 weltweit in die Kinos. Auf seiner mit Spannung erwarteten „Robbie Williams Live 2025“-Tournee wird Robbie diesen Sommer in Städten in Großbritannien, Irland und Europa auftreten, und seine Fans erwarten in Kürze ein neues Album.

Über PEAQ

PEAQ Unterhaltungselektronik, eine Eigenmarke der beiden führenden Elektrofachmärkte MediaMarkt und Saturn, bietet beeindruckende Qualität und elegantes Design zu moderaten Preisen. Die Produktpalette reicht von HiFi-Anlagen und Bluetooth-Lautsprechern bis hin zu Internet- und DAB+-Radios und ist exklusiv bei MediaMarkt und Saturn erhältlich. Sowohl die Eigenmarken als auch die beiden Marken MediaMarkt und Saturn werden unter dem Dach der MediaMarktSaturn Retail Group geführt – Europas Nummer eins im Elektrofachhandel.

Über MediaMarkt

MediaMarkt ist der größte Anbieter für Consumer Electronics und seit 1990 in Österreich vertreten. Ob vor Ort in einem der über 50 Media Märkte oder online unter www.mediamarkt.at – als führender Omnichannel-Händler im heimischen Elektrofachmarkt macht MediaMarkt den Technikeinkauf über alle Kanäle hinweg zu einem individuellen Erlebnis. Mit einem umfassenden Produktsortiment und allen Innovationen aus der Welt der Technik bereichert die Nummer 1 die Haushalte der Österreicher und sorgt für Unterhaltung in Alltag und Freizeit.

Bei MediaMarkt steht der Kunde im Mittelpunkt: Die modernen Ausstellungen laden zum Kennenlernen der Neuheiten und Markenwelten ein und lassen keine Wünsche offen. Ergänzt wird die Angebotsvielfalt durch fundierte Beratung der fachkundigen Teams vor Ort und ein breites Spektrum an Serviceleistungen. An den Smartbars bieten geschulte Techniker rasche Lösungen für Smartphones, Tablets, Notebooks und PCs an. Zusätzlich umfasst das Servicepaket: bequeme Liefer-, Montage- und Installationsservices, Click & Collect-Option, Finanzierungsangebote, Reparaturservices, praktische Geräteschutzpakete sowie die fachgerechte Altgeräteentsorgung.