Der SK Sturm Graz schlittert tiefer in die Krise! Drei Tage nach der 1:3-Niederlage in der Europa League bei Hoffenheim kassierten die Steirer am Sonntag auch in der Bundesliga einen Rückschlag. Gegen die WSG Tirol setzte es vor 11.009 Zuschauern eine bittere 1:2-Heimpleite – die fünfte Pflichtspielniederlage in Folge. Während die Wattener dank ihres Erfolgs auf Rang acht kletterten, rutschten die Grazer auf Platz sechs zurück. Zum Matchwinner avancierte Nikolai Baden Frederiksen mit einem Doppelpack.

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Sturm wollte Wiedergutmachung betreiben und veränderte die Startelf an zwei Positionen. Emran Soglo und Gizo Mamageishvili rückten neu in die Mannschaft. Letzterer hätte die Hausherren nach einer zerfahrenen Anfangsphase in Führung bringen können: In der 23. Minute kam Mamageishvili aus rund zehn Metern frei zum Abschluss, traf aber nur die Stange. Eine vergebene Riesenchance, die sich noch bitter rächen sollte.

Denn obwohl Sturm zunehmend das Kommando übernahm und die Tiroler tief in deren Hälfte drängte, schlug die WSG eiskalt zu. Der ehemalige Sturm-Nachwuchsspieler Moritz Wels bediente Baden Frederiksen mit einem weiten Pass. Jon Gorenc Stankovic kam zu spät und brachte den Angreifer im Strafraum zu Fall. Den fälligen Elfmeter verwandelte der Gefoulte in der 34. Minute selbst – mit einem trockenen Schuss in die Mitte ließ er Ex-WSG-Keeper Adam Stejskal keine Chance.

WSG EISKALT – STURM LIEF HINTERHER

Die Grazer hatten zwar mehr vom Spiel, fanden gegen die kompakte Tiroler Defensive aber kaum Lösungen. Die Gäste lauerten hingegen auf Umschaltmomente und schlugen kurz vor der Pause erneut zu. Nach Vorarbeit von Lukas Hinterseer traf Baden Frederiksen in der dritten Minute der Nachspielzeit über die Innenstange zum 2:0. Der Däne schnürte damit seinen Doppelpack und stellte Sturm vor eine schwierige Aufgabe.

Die WSG Tirol jubelte über einen starken Auswärtssieg und stürzte Sturm noch tiefer in die Krise. © GEPA pictures

Nach dem Seitenwechsel kamen die Blackys mit viel Druck aus der Kabine, ließen es im Angriff aber weiterhin an Kreativität fehlen. Oumar Diakite sorgte für Gefahr, scheiterte in der 58. Minute mit einem Kopfball jedoch an WSG-Schlussmann Salko Hamzic. Auf der anderen Seite hätte Baden Frederiksen nach einem Konter beinahe alles klargemacht, sein Kopfball landete in der 61. Minute aber nur an der Stange.

KITEISHVILI-COMEBACK OHNE HAPPY END

Sturm-Coach Jürgen Säumel reagierte und brachte Otar Kiteishvili. Für den georgischen Mittelfeldmotor war es der erste Einsatz seit dem 20. September, nachdem ihn eine Wadenblessur außer Gefecht gesetzt hatte. Doch auch seine Rückkehr brachte nicht den erhofften Umschwung. Diakite blieb der gefährlichste Grazer, scheiterte in der 65. und 68. Minute aber gleich zweimal an Hamzic.

Otar Kiteishvili feiert nach Kreuzbandriss-Schock sein Comeback, konnte Sturms Pleite aber nicht verhindern. © GEPA pictures

Der Dauerdruck zahlte sich schließlich doch noch aus – wenn auch mit fremder Hilfe. In der 81. Minute lenkte Marco Boras den Ball ins eigene Tor und verkürzte auf 1:2. Damit keimte im Finish noch einmal Hoffnung auf, Sturm warf alles nach vorne. Der Ausgleich wollte den Hausherren allerdings nicht mehr gelingen.