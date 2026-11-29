Die Primetime-Highlights im Überblick.

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Romanze: »Zwei an Weihnachten« mit Merlin Rose und Dominique Devenport

Drama. Schon als Kinder schwören sich Toni und Selma die ewige Treue. Doch ihre Lebenswege trennen sich: Er wird Journalist, sie Sängerin. Über 30 Jahre hinweg kreuzen sich ihre Wege immer wieder zur Weihnachtszeit, aber das Schicksal steht ihnen im Weg. Nach einem Eklat am Flughafen erzählt Toni der Polizei an Heiligabend von dieser Liebe und hofft auf ein spätes Happy End.

ZDF

20.15 UHR

Als Kinder versprechen sich Toni (August Steinbeck, l.) und Selma (Mia Ylvi Paulsen, r.) eines Tages zu heiraten. © ZDF und Fabian Rösler

Packende Biografie: »Elvis« mit Austin Butler und Tom Hanks

. © Hersteller

Drama. Colonel Parker erkennt das Potenzial des jungen Elvis Presley und verhilft ihm in den 1950er Jahren zum Durchbruch. Mit seinen provokanten Bühnenshows sorgt der Künstler für Aufregung und wird zum Star. Nach seinem Militärdienst in Deutschland, wo er Priscilla kennenlernt, entwickelt sich eine zunehmend angespannte Beziehung zu seinem manipulativen Manager, von dem er finanziell abhängig bleibt.

Sat.1

20.15 UHR

Komödie: »10 Dinge, die ich an Dir hasse« mit Heath Ledger und Julia Stiles

. © Hersteller

Romanze. Kat und Bianca sind Schwestern. Während die Einzelgängerin Kat von ihren Mitmenschen als kratzbürstig und schwierig wahrgenommen wird, ist die jüngere Schwester Bianca ein süßes Mädchen, das davon träumt mit ihrem Schwarm Joey zum Abschlussball zu gehen. So einfach macht es ihnen ihr alleinerziehender Vater nicht: Bianca darf nur zum Ball gehen, wenn Kat ebenfalls ein Date für den Abend findet