Spannende Serienstarts, packende Blockbuster und große Unterhaltung

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Ihr kompakter Überblick für die Fernsehwoche: Alle Highlights und Empfehlungen direkt auf einen Blick.

Überblick. Ob fesselnde Krimimomente, großartige Spielfilme oder beste Unterhaltung für den gemütlichen Abend auf der Couch – die kommende Fernsehwoche hält wieder einige visuelle Leckerbissen bereit. Wir haben das unübersichtliche Programm für Sie durchforstet und die absoluten Höhepunkte übersichtlich zusammengetragen, damit Sie zur richtigen Zeit garantiert den passenden Sender einschalten.

Montag: »Weihnachten in Österreich«

ORF 2. Mit dem Adventkranz beginnt die Weihnachtszeit – eine Zeit voller Traditionen und Bräuche. In "Weihnachten in Österreich" erkunden Silvia Schneider und Armin Assinger das Winterwunder Mörbisch mit seiner beeindruckenden Krippenlandschaft und traditionellem Handwerk. Außerdem entdecken sie die schönsten Weihnachtsbräuche aus allen neun Bundesländern.

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Dienstag: »Wüstenelefanten und Erdmännchen - Groß und Klein in Namibia«

ORF 2. Namibia ist ein Land der Extreme – geprägt von Hitze, Trockenheit und kargen Landschaften. Hier behaupten sich zwei unterschiedliche Überlebenskünstler: die letzten Wüstenelefanten der Namib und die quirligen Erdmännchen der Kalahari. Die grauen Giganten haben nur ein Ziel: Wasser! Die kleine Jäger machen sogar vor giftigen Skorpionen nicht halt.

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Mittwoch: »Die Bergretter«

ORF 2. Der Haushaltsausschuss plant, die Bergrettung Ramsau mit Bischofshofen zusammenzulegen und den Helikopter zu übernehmen, aber nicht den Piloten Michi. Um die Bedeutung eines eigenen Standorts zu betonen, lassen sich Markus und sein Team etwas einfallen. Zudem müssen sie den Skitouren-Geher Hermann Kundig und seinen Sohn finden. Daheim hat Kundig einen besorgniserregenden Brief hinterlassen. Beunruhigt riskiert Kundigs Frau alles und löst damit eine dramatische Rettungsaktion aus.

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Donnerstag: »Die Rosenheim Cops: Der Schlüssel zur Lösung«

ORF 2. Erstochen liegt die Kioskbesitzerin Traudl Brenner eines Morgens in ihrem Geschäft. Die ältere Frau war nicht gerade beliebt. Neugierig soll sie die Nachbarschaft ausspioniert und Gerüchte verbreitet haben. Das Golfplatz-Vorhaben von Unternehmer Bernd Unterreitmayer ist deshalb gescheitert. Während Kommissar Stadler gemeinsam mit Neuzugang Sandra Hecht ermittelt, hat er privat Stress: Seine Frau hat sich in Passau ausgesperrt und der Ersatzschlüssel ist ebenfalls weg.

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Freitag: »Der Alte«

ORF 2. Der Bestatter Ben Nollinger hat schon bessere Tage erlebt. Weil im Internet schlechte Bewertungen über seine Firma kursieren, ist der Umsatz stark eingebrochen. In der Not erwägt Nollinger, den Betrieb an seinen Konkurrenten Robin Kern zu verkaufen. Die Belegschaft, die Nollinger seit Jahren treu ergeben ist, würde dabei aber auf der Strecke bleiben. Als der Bestatter auf dem Weg in den Feierabend einem als Unfall getarnten Mordanschlag zum Opfer fällt, wartet auf Kommissar Bergmann und sein Team viel Arbeit.

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Samstag: »Wetten, dass ...?«

ORF 2. Die "Jumanji"-Stars Dwayne Johnson und Kevin Hart nehmen auf der berühmten "Wetten, dass..?"-Couch Platz! Die Hollywoodstars sind zu Gast bei Bill und Tom Kaulitz als Moderationsduo durch die größte TV-Show Europas führen. Neben Gesprächen mit nationalen und internationalen Stars präsentieren die beiden spannende Wetten und große Musik-Acts.

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Sonntag: »Tatort: Lucys Geburtstag«

ORF 2. In einem gestohlen gemeldeten Auto wird die Leiche eines älteren Mannes gefunden. Der ehemalige Gastwirt Dietmar Wöck bestreitet jede Kenntnis. Während Lannert und Bootz ermitteln, geraten seine früheren Angestellten Lucy und Hummel in den Fokus. Stecken die beiden Frauen in dem Fall?

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