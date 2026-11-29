Der erste Slalom-Start in dieser Saison lief nicht ganz nach Wunsch für Mikaela Shiffrin. Die US-Lokalmatadorin wurde in Killington hinter Camille Rast (SUI) und Lara Colturi (ALB) "nur" Dritte. Katharina Truppe fiel von Halbzeit-Platz 2 auf 4 zurück.

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Shiffrin hat die beiden ersten Saison-Slaloms in Levi und Gurgl ausgelassen, um sich mehr auf ihre RTL-Technik zu konzentrieren. Das reichte am Samstag in Killington zu RTL-Platz 2 hinter Siegerin Alice Robinson aus Neuseeland. 24 Stunden später im Slalom wurde Shiffrin "nur" Dritte. Davor hatte die US-Rekordweltcupsiegerin bei sieben Slalom-Auftritten in Killington sechsmal gewonnen.

Nebel, Schneefall und Regen im unteren Streckenteil hatten das Rennen auch für die Organisatoren zur Belastungsprobe werden lassen. Los ging's mit 30 Minuten Verspätung auf einer grenzwertig weichen Piste. Dabei nützten Shiffrin (Startnummer 1) und Truppe (2) ihre guten Startnummern: Truppe hatte vor dem 2. Durchgang nur 17 Hundertstel Rückstand auf die US-Favoritin, die zugab: "Es war ein Überlebenskampf!"

Das galt vor allem im zweiten Durchgang, als Truppe und Shiffrin mit ihren hohen Startnummern 29 und 30 es nicht mehr schafften die Führende Camille Rast, sowie die Zweitplatzierte Lara Colturi abzufangen. Shiffrin hatte als Dritte 59 Hundertstel Rückstand auf die Siegerin, Truppe schrammte um 28 Hundertstel am Podest vorbei.

"Nach Ausfall tut 4. Platz gut."

"Es war ein harter Kampf", so Truppe. "Ich hab es wirklich probiert, aber ich hab nicht mehr so in den Lauf hineingefunden. Aber nach dem Ausfall in Gurgl tut ein vierter Platz gut." Nachsatz: "Dritte in Levi, und jetzt Vierte - das passt schon."

Weiter geht's in Beaver Creek bzw. Europa

Von Killington übersiedelt der Damentechnik-Tross wieder nach Europa - die für nächstes Wochenende geplanten beiden Riesentorläufe im kanadischen Mount Tremblant mussten wegen Schneemangels abgesagt werden.

Die Speed-Damen starten am 11./12. Dezember in Beaver Creek (Colorado) in den Abfahrtsweltcup.