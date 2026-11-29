Kurz vor Weihnachten verlieren zahlreiche Mitarbeiter von Tuning-Star Jean Pierre Kraemer offenbar ihren Job. Mehr als 15 Beschäftigte sollen betroffen sein. Ein ehemaliger Angestellter erhebt schwere Vorwürfe gegen den Unternehmer und schildert, wie schnell die Kündigung ausgesprochen wurde.

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Für die Mitarbeiter kam die Nachricht offenbar völlig überraschend. Jean Pierre "JP" Kraemer (46) soll gemeinsam mit seinem Anwalt unangekündigt vor seine Angestellten getreten sein. Innerhalb von nicht einmal 15 Minuten war für einige Beschäftigte alles vorbei. Wie die deutsche "BILD" berichtet, traf es zunächst das Logistiklager, danach die Modeabteilung und schließlich auch Mitarbeiter der Felgenmarke.

Ein ehemaliger Angestellter schildert die Situation. "JP hat uns in Grund und Boden verarscht!", sagt die Person, deren Identität aus Angst vor möglichen Repressalien geheim bleibt.

"Er hat sich als Opfer dargestellt"

Bei der Ansprache habe Kraemer von zu hohen Fixkosten gesprochen und erklärt, dass er den gesamten Betrieb andernfalls in zwei Monaten schließen müsse. Außerdem habe er auf die reguläre Kündigungsfrist von vier Wochen verwiesen.

Der ehemalige Mitarbeiter wirft dem Unternehmer vor, sich dabei selbst als Opfer dargestellt zu haben. © YouTube

Der ehemalige Mitarbeiter wirft dem Unternehmer vor, sich dabei selbst als Opfer dargestellt zu haben. Die Beschäftigten seien von der Entscheidung geschockt gewesen. Ein Mitarbeiter soll Kraemer sogar angeschrien und beleidigt haben. Der Tuning-Star habe sich daraufhin wortlos umgedreht und den Raum verlassen.

Kündigungen ausgerechnet vor Weihnachten

Besonders bitter sei für die Betroffenen der Zeitpunkt. Viele hätten damit gerechnet, dass es nach den bisherigen Ankündigungen weitergeht. Kraemer habe sich allerdings wochenlang nicht blicken lassen und dann plötzlich die Kündigungen ausgesprochen.

"Wie sollen wir vor Weihnachten von heute auf morgen einen neuen Job finden?", fragt der ehemalige Mitarbeiter.

Brisant ist auch, dass der Warenversand bereits an einen externen Dienstleister ausgelagert worden sein soll. Der Logistikstandort in Dortmund soll zudem bereits verkauft worden sein.

Während Mitarbeiter gehen, plant JP offenbar in den USA

Während die Angestellten um ihre berufliche Zukunft bangen, soll Kraemer eine Villa in Kalifornien suchen. Für ein Anwesen in den Luxusvororten von Los Angeles soll er bereit sein, rund 3,5 Millionen Dollar auszugeben.

Der ehemalige Mitarbeiter findet deutliche Worte für seinen früheren Chef: "Er ist der egoistischste Mensch, den ich kenne." Früher sei man stolz gewesen, für JP Performance zu arbeiten. Zuletzt habe man sich dafür geschämt.

Comeback vor der Kamera, Kahlschlag hinter den Kulissen

Die Kündigungen kommen nur wenige Tage nach Kraemers Rückkehr auf YouTube. Nach einer längeren Auszeit hatte sich der Unternehmer Ende November mit neuen Videos zurückgemeldet. Zuvor hatte er angekündigt, seine Unternehmen schließen zu wollen.

Eine Stellungnahme zu den Entlassungen lag zunächst nicht vor. Auch wie es mit den betroffenen Unternehmensbereichen weitergeht, ist derzeit offen.