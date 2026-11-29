Erst wurde sein Musikvideo gesperrt, jetzt landet Heino mit "Erika" ganz oben in den Charts: Der 87-jährige Sänger hat mit seiner umstrittenen Neuaufnahme Platz eins der deutschen iTunes-Singlecharts erreicht.

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Was für ein Erfolg für Heino! Nach der Aufregung um seine Neuaufnahme des historisch belasteten Liedes "Erika" steht der Sänger nun an der Spitze der deutschen iTunes-Charts. Am Sonntag schaffte es der Titel auf Platz eins der Singlecharts. Auch bei den iTunes-Musikvideocharts liegt Heino ganz vorne.

Noch am Samstag hatte "Erika" zeitweise Rang zwei belegt. Am Sonntag zog der 87-Jährige schließlich an der Konkurrenz vorbei. Helene Fischer landete mit ihrem Song "Was hast du mit mir gemacht" auf Platz drei.

Heino jubelt über den Erfolg

Auf Instagram zeigte sich der Sänger begeistert über den Erfolg seiner Neuaufnahme. "Es ist unglaublich, was gerade abgeht. Erika nimmt Fahrt auf", sagte Heino in einem Video. Gleichzeitig nutzte er die Aufmerksamkeit, um Werbung für sein kommendes Album zu machen.

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Wie viele Menschen den Titel tatsächlich gekauft haben, ist nicht offiziell bekannt. Apple veröffentlicht keine konkreten Verkaufszahlen. Das Chartportal "Oljo" schätzte am Sonntagmorgen allerdings rund 426 Verkäufe für "Erika". Der zweitplatzierte Titel kam demnach auf 348 Käufe.

Umstrittenes Lied aus dem Jahr 1938

Der Erfolg kommt mitten in einer heftigen Debatte um das Lied. Das ursprüngliche Marschlied "Erika" wurde 1938 von Herms Niel komponiert, der als NS-Kapellmeister bekannt war. Das Stück wurde auch für nationalsozialistische Propaganda verwendet und ist deshalb historisch stark belastet.

Nach der Veröffentlichung von Heinos Neuaufnahme sperrte YouTube das dazugehörige Musikvideo. Auch TikTok entfernte einen Ausschnitt des Clips. Die Plattformen verwiesen auf ihre Richtlinien zu Hassrede.

Heino weist Kritik zurück

Heino hatte bereits vor der Veröffentlichung gewusst, welche Geschichte hinter dem Lied steckt. Gegenüber der deutschen BILD erklärte er, seine Neuaufnahme sei eine neue Komposition und habe musikalisch nichts mit dem historischen Marschlied zu tun.

"Die Lüneburger Heide und ihr weltbekanntes Heidekraut haben etwas Besseres verdient, als auf dieses Lied von 1938 reduziert zu werden", sagte der Sänger. Auch von der rechtsextremen Szene distanzierte er sich ausdrücklich: Mit dem rechten Milieu habe er "nichts am Hut".