Das Datenportal "Football Meets Data" gibt Rapid nach dem Wochenende acht Prozentpunkte mehr Titelchance. Salzburg und der LASK verlieren in der neuen Berechnung.

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Die Winterkrone ist fix, die Aussicht auf den Meisterteller deutlich besser geworden: Rapids Titelchance steigt in der neuen Prognose von Football Meets Data auf 59 Prozent. Das sind acht Prozentpunkte mehr als nach der 13. Runde. Während die Hütteldorfer mit dem 3:2 in Lustenau vorlegten, nahmen Salzburg und der LASK einander beim 1:1 die Punkte weg. Das verändert auch die Rechnung im Titelrennen.

Rapid steigt auf 59 Prozent, Salzburg fällt auf 26

Der Abstand zwischen den beiden größten Favoriten wächst. Salzburg kommt im neuen Modell auf 26 Prozent Titelchance, ein Minus von 3,4 Prozentpunkten gegenüber der vorherigen Runde. Der LASK verliert 4,3 Prozentpunkte und hält bei 15 Prozent.

Damit ist Rapids Chance auf den Meistertitel laut Berechnung mittlerweile mehr als doppelt so hoch wie jene der Bullen. Noch vor dieser Runde lag sie bei rund 51 Prozent. Ein Wochenende später stehen die Grün-Weißen bei 59 Prozent.

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Zehn Siege seit der einzigen Niederlage

Rapid liefert dem Modell eine außergewöhnliche Erfolgsserie. 13 Siege stehen nach 14 Ligaspielen zu Buche. Nur einmal gingen die Hütteldorfer leer aus: beim deutlichen 1:5 in Salzburg in Runde vier.

Die Antwort darauf waren zehn Ligasiege hintereinander. Zuletzt gewann die Mannschaft von Johannes Hoff Thorup am Samstag mit 3:2 bei Austria Lustenau und schraubte ihr Punktekonto auf 39.

Salzburg steht nach dem Remis gegen den LASK bei 31 Punkten, die Linzer halten bei 29. Acht Zähler Vorsprung auf den ersten Verfolger reichen Rapid bereits zur Winterkrone: In den zwei verbleibenden Runden vor der Pause sind nur noch sechs Punkte zu holen. Erstmals seit 2011 gehen die Hütteldorfer wieder als Tabellenführer ins neue Jahr.

Am Samstag kommt der nächste Titelrivale

Für den ersten Meistertitel seit 2008 ist damit noch nichts entschieden. Die 59 Prozent beschreiben die Wahrscheinlichkeit im FMD-Modell, keine Garantie. Salzburg und der LASK kommen zusammen weiterhin auf 41 Prozent.

Schon am Samstag kann das direkte Duell mit den Linzern die Prognose erneut verändern. Rapid empfängt den LASK am 5. Dezember im Allianz Stadion (19.30 Uhr). Mit einem Sieg würden die Hütteldorfer ihren Vorsprung auf die Oberösterreicher von zehn auf 13 Punkte ausbauen. Bei einer Niederlage wären es nur noch sieben.