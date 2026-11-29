Salzburg und der LASK trennten sich 1:1. Mbuyamba verschuldete die Bullen-Führung und köpfelte dann den Ausgleich. Rapid ist vorzeitig Winterkönig.

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Die Verfolger nahmen einander die Punkte weg, Rapid durfte sich freuen: Salzburg und der LASK trennten sich am Sonntag mit 1:1. Dabei hatten vor allem die Linzer genügend Möglichkeiten, das Spiel schon früh auf ihre Seite zu ziehen.

Ein aberkanntes Tor, ein Lattenkopfball und mehrere vergebene Großchancen hielten die Bullen im Spiel. Als Salzburg dann vorlegte, schlug ausgerechnet jener LASK-Verteidiger zurück, der die Führung ermöglicht hatte.

Kalajdzics Jubel dauert nur zwei Minuten

Der LASK hatte Salzburg nach dessen schwungvollem Beginn zunehmend zurückgedrängt. Die Gastgeber liefen früh an, doch sobald die Linzer das Pressing überspielten, wurde es vor Zawieschitzky gefährlich. Jörgensen prüfte den Keeper mit einem platzierten Schuss (10.), nur eine Minute später musste er auch gegen Usor retten.

Die Gäste erhöhten den Druck, Kalajdzic, Jörgensen und Usor störten Salzburg immer früher im Aufbau. Dann schien sich der Aufwand auszuzahlen: Nach einem kurz abgespielten Freistoß flankte Usor zur Mitte, Freckleton leitete weiter und Kalajdzic brachte den Ball im Tor unter (28.).

Doch während die Linzer schon die Führung feierten, wurde die Szene überprüft. Zwei Minuten später stand fest: Kalajdzic war knapp im Abseits gestanden. Es blieb beim 0:0.

Salzburg wackelt, die Latte rettet

Chancenlos waren die Bullen keineswegs. Baidoo zog nach einem Zuspiel von Vertessen nach innen und schoss knapp am Tor vorbei (20.). Noch näher kam Krätzig der Führung. Mazurek leitete den Ball direkt weiter, Krätzig verfehlte das Tor nur um Zentimeter (25.).

Nach dem aberkannten Treffer gehörte die gefährlichere Phase aber wieder dem LASK. Kalajdzic setzte einen Kopfball nach Dibangos Flanke noch deutlich drüber (33.). Anschließend brachten mehrere Eckbälle hintereinander Salzburgs Abwehr unter Druck. Die Gastgeber bekamen den Ball kaum noch weg, Alemão traf mit dem Hinterkopf die Latte. Ein Salzburger hatte den Ball noch berührt (36.).

Auch die nächste große Gelegenheit blieb ungenutzt. Dibango kombinierte mit Jörgensen und Kalajdzic, bekam den Ball vor dem Tor zurück und schoss aus kurzer Distanz deutlich daneben (43.). Kurz vor der Pause verzog auch Usor nach einem Pass von Ljubicic (45.). Trotz all dieser Möglichkeiten ging es torlos in die Kabinen.

Dietmar Kühbauer treibt seinen LASK an. Die Linzer erspielten sich vor der Pause zahlreiche Chancen, blieben aber ohne Tor. © APA/EXPA/ JOHANN GRODER

Zawieschitzky stoppt Dibango erneut

Nach dem Seitenwechsel hatte Salzburg zunächst mehr Ballbesitz. Der LASK machte sich das Leben mit ungenauen Zuspielen schwer. Erst geriet ein Pass von Jörgensen zum Gegner (48.), dann brachte Mbuyamba seinen Tormann mit einem schlechten Rückpass in Bedrängnis. Jungwirth versprang der Ball, die Bullen bekamen einen Eckball (51.). Diesen fing der Keeper anschließend sicher ab.

Das Tempo war nun geringer als vor der Pause. Für die nächste Großchance sorgten trotzdem wieder die Gäste: Dibango kam nach einem Zuspiel frei zum Abschluss, scheiterte aber an Zawieschitzky (56.). Erneut hatte der Salzburger Schlussmann die Führung der Linzer verhindert.

Auf der anderen Seite drang Konaté zur Mitte durch. Freckleton konnte ihn mit seiner Grätsche nicht stoppen, erst Mbuyamba klärte. Allerdings war ohnehin die Abseitsfahne oben (62.).

João Tormena im Luftduell vor dem Salzburger Tor. Der LASK machte Druck, ließ aber zahlreiche Chancen ungenutzt. © APA/EXPA/ JOHANN GRODER

Erst der Patzer, dann Mbuyambas Antwort

In der 70. Minute fiel schließlich das erste Tor – für Salzburg. Die Bullen konterten und spielten den Ball ins Zentrum. Der LASK schien die Situation bereits bereinigt zu haben, doch Mbuyamba verlor die Kugel im eigenen Strafraum wieder. Bartosz Mazurek nutzte die Gelegenheit und schoss im Nachsetzen zum 1:0 ein.

Nach all den vergebenen Chancen lagen die Linzer plötzlich zurück. Doch sie antworteten mit ihrem nächsten Angriff, holten einen Eckball heraus und glichen sofort aus. Horvath brachte den Ball vor das Tor, Mbuyamba stieg zum Kopfball hoch und ließ Zawieschitzky keine Chance – 1:1 (72.). Zwischen seinem Fehler und der Wiedergutmachung lagen gerade einmal zwei Minuten.

Salzburg wechselte anschließend doppelt: Aguilar ersetzte Baidoo, Veratschnig kam für Morgalla (73.).

Salzburg drückte - LASK hielt dagegen

Nach dem schnellen Ausgleich übernahm Salzburg wieder die Initiative und suchte den Weg zum zweiten Tor. Kühbauer brachte für die Schlussphase einen frischen Angreifer: Samuel Adeniran ersetzte Moses Usor (78.).

Kühbauer brachte für die Schlussphase Adeniran statt Usor (78.). Auf Salzburger Seite musste kurz darauf Torschütze Mazurek außerhalb des Spielfelds behandelt werden (79.).

In der Schlussphase wurden beide Teams vorsichtiger. Mbuyamba klärte im eigenen Strafraum zur Salzburger Ecke (80.), danach spielte sich das Geschehen überwiegend im Mittelfeld ab. Die Abwehrreihen ließen kaum noch Lücken, das Risiko blieb gering.

Die große Gelegenheit zum späten Siegtreffer ließ der LASK in der 88. Minute liegen. Salzburgs Abwehr konzentrierte sich auf Kalajdzic, Adeniran und Danek standen frei – doch die beiden waren sich nicht einig und ließen die Chance verstreichen. An der Seitenlinie ärgerte sich Kühbauer über die vergebene Möglichkeit - es blieb bei der Punkteteilung.

Rapid ist vorzeitig Winterkönig

Das 1:1 hat damit auch einen Gewinner, der gar nicht auf dem Platz stand: Rapid ist vorzeitig Winterkönig. Salzburg und der LASK nehmen einander im direkten Duell zwei Punkte weg und liegen nun jeweils acht Zähler hinter den Hütteldorfern. Bei zwei verbleibenden Runden und nur noch sechs zu vergebenden Punkten können beide Rapid vor der Winterpause nicht mehr einholen. Die Grün-Weißen gehen damit als Tabellenführer ins neue Jahr.