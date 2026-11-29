Salzburgs 1:1-Punkteverlust gegen den LASK bringt die Entscheidung. Acht Zähler Vorsprung sind bis zur Winterpause nicht mehr aufzuholen.

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Den entscheidenden Vorsprung hatte sich Rapid schon am Samstag erarbeitet. Das 3:2 in Lustenau war der 13. Sieg im 14. Ligaspiel, brachte Punkt Nummer 39 und setzte Salzburg unter Zugzwang. Weil die Bullen am Sonntag gegen den LASK nicht gewannen, ist die Winterkrone jetzt vergeben.

Acht Punkte trennen die Hütteldorfer vom ersten Verfolger. In den beiden ausstehenden Runden des Jahres sind nur noch sechs zu holen. Damit steht fest: Rapid überwintert erstmals seit 2011 wieder an der Tabellenspitze.

45 Tore und neun Ligasiege in Serie

Neun Ligasiege hintereinander innerhalb einer Meisterschaftssaison: Das hatte Rapid zuvor noch nie geschafft. Dazu kommt ein Torverhältnis von 45:11. "Es war eine gute Leistung, wir hatten viele Momente, wo wir ein sehr hohes Level gezeigt haben", bilanzierte Trainer Johannes Hoff Thorup den Auftritt in Lustenau.

Besonders gefiel ihm die Kombination vor Tonni Adamsens Führungstreffer (29.). Über vier Stationen lief der Ball mit jeweils nur einer Berührung. "Wenn ich solche Kombinationen sehe, bin ich richtig glücklich", sagte der Däne.

Vor dem Lustenau-Spiel lag Rapid sogar im Europavergleich vorne: In der am 24. November veröffentlichten CIES-Auswertung von Klubs aus 32 europäischen Erstligen brauchten die Hütteldorfer mit 4,46 Schüssen pro Tor die wenigsten Versuche. Barcelona (4,88) und Milan (5,39) folgten dahinter.

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Verbesserungsbedarf sah er beim Verwerten der Chancen. Rapid hätte den Sieg früher absichern können. "Wir hätten das Spiel früher killen müssen, die einzige Kritik ist, dass wir nicht mehr Tore geschossen haben", erklärte Hoff Thorup.

2011 folgte auf die Winterkrone Platz zwei

Wie weit Winterkrone und Meisterteller auseinanderliegen können, zeigt Rapids eigene Geschichte. Beim letzten Überwintern auf Platz eins im Dezember 2011 hatte Deni Alar mit seinem Siegtor gegen die Admira (78.) das 2:1 fixiert. Am Saisonende 2011/12 wurde Salzburg Meister, Rapid mit sechs Punkten Rückstand Zweiter.

Der Vorsprung wird nicht mehr halbiert

Für den Kampf um den ersten Meistertitel seit 2008 wiegt das Polster besonders schwer: Die Punktehalbierung wurde mit dieser Saison abgeschafft. Nach 22 Runden wird die Liga weiterhin in Meister- und Qualifikationsgruppe geteilt, sämtliche Punkte werden aber mitgenommen.

Ein Acht-Punkte-Vorsprung würde beim Start in die Meistergruppe also nicht mehr auf vier schrumpfen. Rapid kann bis zur Pause noch nachlegen: Am 5. Dezember kommt der LASK ins Allianz Stadion, am 12. Dezember folgt die SV Ried. Beide Heimspiele beginnen um 19.30 Uhr.