Christoph Baumgartner hat RB Leipzig am Sonntag vor der vierten Saisonniederlage in der deutschen Fußball-Bundesliga bewahrt.

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Der ÖFB-Teamspieler traf im Auswärtsduell mit dem SC Freiburg als "Joker" in der 93. Minute zum 2:2-Endstand. Für den 27-jährigen Niederösterreicher war es der fünfte Pflichtspieltreffer, der dritte in der Meisterschaft. Die Leipziger liegen damit als Vierter weiter nur einen Punkt hinter den drittplatzierten Freiburgern, deren Siegesserie auch endete.

Torjäger Igor Matanovic (11.) und Mittelfeld-Chef Maximilian Eggestein per Handelfmeter (43.) trafen vor 32.600 Zuschauern für die Freiburger, die ihren siebenten Pflichtspiel-Sieg in Serie knapp verpassten. Für Leipzig endete eine Serie von vier Erfolgen am Stück, vor Baumgartners Tor hatte Christopher Nkunku (53.) einen Foulelfmeter verwandelt. Der erst in der 66. Minute eingetauschte Baumgartner vergab zuerst noch eine Kopfballchance (79.), nahm dann aber in der Nachspielzeit einen per Kopf verlängerten Einwurf in der Mitte direkt und ließ Tormann Mio Backhaus keine Chance.

Nicolas Seiwald kam zur Pause ins Spiel, das auf der anderen Seite Philipp Lienhart über die volle Distanz bestritt. Bei den Leipzigern stieg Abwehrchef Willi Orban mit 270 Einsätzen zum alleinigen Liga-Rekordspieler auf.