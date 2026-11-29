Ausgerechnet ein Präsent der Fans sorgt für eine kleine Schrecksekunde: Bei einem Fanclub-Treffen in Erdweg erwischt Manuel Neuer mit dem Messer seinen linken Daumen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Zu Beginn klang noch eine Blaskapelle auf, danach folgte die Torte für den prominenten Gast. Als der 40-Jährige am Sonntag beim Bayern-Fanclub "Räuber Kneißl Unterweikertshofen ’97" das Messer ansetzte, lief beim Anschneiden etwas schief. Ein leichter Schnitt am linken Daumen war die Folge, den Neuer kurz darauf abtupfte. Auf einem Foto trägt der Keeper anschließend einen Verband um den Daumen.

Aufgehalten hat das Missgeschick den Nachmittag im oberbayerischen Erdweg aber nicht. Wie BILD berichtet, gab Neuer wie geplant Autogramme. Die Anhänger hatten eine Woche länger auf den Besuch des Bayern-Kapitäns gewartet als andere Fanclubs, weil er am ursprünglichen Datum noch einen Teil seiner Reha in Brasilien absolvierte.

Reha-Plan bis Januar

Die eigentliche Verletzung, über die die Fans Auskunft wollten, betrifft den rechten Fuß: Anfang November hatte sich Neuer beim 2:1 in Mainz einen Sehnenteilriss zugezogen. In Erdweg berichtete er von Fortschritten. Etwa um Weihnachten will er wieder längere Einheiten im Tor trainieren, im Januar soll es zurück auf den Platz für das Team gehen.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Lob für Jonas Urbig

Bis zur Rückkehr des Kapitäns hütet Jonas Urbig das Tor der Münchner. Laut einem Bericht der WELT äußerte sich Neuer am Sonntag sehr herzlich über den jungen Torwart: "Jonas ist auf einem super Weg. Er bringt Top-Leistungen für unsere Mannschaft und das gibt mir natürlich auch ein super Gefühl." Welche Rolle Urbig inzwischen spielt, zeigte sich schon am Tag zuvor beim 0:0 in Hamburg, als er trotz Unterzahl des FC Bayern in der gesamten zweiten Hälfte ohne Gegentor blieb.

Vertrag und Karriereende offen

Für Neuer dürfte die Rückrunde speziell werden, denn sein Vertrag endet am Saisonende. In Erdweg sprach er so offen wie selten zuvor darüber, dass der Sommer auch das Ende seiner Profikarriere bedeuten könnte. Vorher möchte er sich den Fans, denen er am Sonntag mit verbundenem Daumen Autogramme gab, noch einmal im Tor des FC Bayern zeigen.