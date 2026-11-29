Asyl-Stadt
Karner macht bei EU-Gipfel Druck
Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) trifft sich mit seinen europäischen Kollegen am Mittwoch in Brüssel. Thema ist zum einen der Schengen-Raum, zum anderen natürlich der hohe Migrationsdruck auf Europa. Etwa eine Zusammenarbeit mit Bangladesch bei der Rückübernahme steht auf dem Programm. Allgemein geht es über die Rückführung von Personen ohne Aufenthaltsrecht in der EU.
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Gemeinsam mit Dänemark, Deutschland, Griechenland und den Niederlanden will Österreich ein Abschiebezentrum im ostafrikanischen Ruanda errichtet werden, in das Personen ohne Bleibeberechtigung gebracht werden sollen. Die ersten Abschiebungen sollen schon im kommenden Jahr stattfinden.
EU-Migrationskommissar Magnus Brunner, der gemeinsam mit Gerhard Karner bereits in der österreichischen Regierung war, soll bei diesem Vorhaben koordinieren und weitere Unterstützer in den EU-Staaten für eine Umsetzung 2027 finden.
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