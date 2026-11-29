Am 1. Dezember geht es um Auto-Fortschritt und autonomes Fahren. Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) trifft Industrie-Größen in Wien für den großen Plan Richtung Zukunft.

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Am 1. Dezember kommen hochrangige Entscheidungsträger aus mehr als 25 Unternehmen in der Bundeshauptstadt zusammen, um die Weichen für die Mobilität der Zukunft zu stellen.

Im Zentrum des Mobilitätsgipfels mit Minister Peter Hanke (SPÖ) steht die Ausarbeitung eines neuen gesetzlichen Rahmens für autonomes Fahren auf österreichischen Straßen. Mit dabei sind auch Karin Zipperer, Präsidentin Mobilitätsverbünde Österreich, und Günter Graf, Vice President New Business Development and Innovation bei Frequentis.

Das Auto der Zukunft, Minister am Lenkrad

Noch braucht es Menschen, um Gesetze zu beschließen. Braucht es bald auch noch Menschen hinter dem Lenkrad? Der Minister übernimmt vorerst das Steuerruder mit Industriegrößen, oe24 berichtet live vom Gipfel.

Minister Hanke versammelt Spitzenvertreter der Automobilbranche, Verkehrsjuristen und Technik-Pioniere zu einem richtungweisenden Gipfeltreffen, in dem es neben der Mobilität der Zukunft wohl auch um folgendes brisante Thema gehen könnte: Wie holen wir fahrerlose Autos legal auf unsere Straßen in Österreich?