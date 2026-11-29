Ein 14-Jähriger wurde am Samstagabend leblos in einem Zwischenbecken einer Wildwasser-Rutsche gefunden. Trotz sofortiger Reanimationsversuche starb der Jugendliche.

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Das Unglück ereignete sich im Freizeitbad Badkap in Albstadt (Baden-Württemberg). Gegen 19.45 Uhr entdeckten zwei Besucher den Jugendlichen in einem Zwischenbecken der 96 Meter langen Rutsche "Wildwasserfluss". Sie zogen den Burschen aus dem Wasser und alarmierten die Rettungskräfte.

Mehrere Ersthelfer begannen umgehend mit der Reanimation. Kurz darauf traf der Rettungsdienst ein. Auch mehrere Notärzte und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Doch trotz aller Bemühungen konnte der 14-Jährige nicht gerettet werden.

Jugendgruppe und Ersthelfer betreut

Der Jugendliche war als Teilnehmer einer Jugendgruppe in dem Freizeitbad. Rund 15 bis 20 Personen sollen an dem Ausflug beteiligt gewesen sein. Nach dem tragischen Vorfall wurden sowohl die Mitglieder der Gruppe als auch die Ersthelfer von der psychosozialen Notfallversorgung betreut.

Polizei sucht Zeugen

Wie es zu dem tödlichen Unfall kam, ist derzeit noch unklar. Der Jugendliche wurde in einem Zwischenbecken gefunden, das zwei Wildwasserabschnitte miteinander verbindet. Dort staut sich das Wasser, die Strömung ist schwächer als in den übrigen Abschnitten. Badegäste können dort grundsätzlich stehen.

Die Polizei geht derzeit von einem Unfall aus. © Getty Images

Die Polizei geht derzeit von einem Unfall aus. Hinweise auf eine Straftat gibt es bislang nicht. Auch Hinweise darauf, dass der Jugendliche körperlich eingeschränkt gewesen wäre oder die Rutsche nicht hätte benutzen dürfen, liegen laut Polizei nicht vor.

Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen, die gegen 19.45 Uhr im Bereich der Rutsche Beobachtungen gemacht haben. Der Badebetrieb wurde am Sonntag regulär fortgesetzt.